F1: Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeones
El campeonato de Fórmula 1 de la temporada 2025 se definirá este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi, al que llegan con chances de consagrarse campeonato los pilotos de McLaren, que son el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, además del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
El gran candidato es Norris, quien arribará a la vigésimo cuarta y última fecha del campeonato con 408 puntos, 12 más que Verstappen y 16 más que Piastri
Sin embargo, no se debe descuidar, ya que sus rivales demostraron un gran nivel en Qatar y un paso en falso durante la próxima carrera lo podría dejar con las manos vacías.
Lo que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeones de Fórmula 1
Norris será campeón...
Si sale primero, segundo o tercero.
Si sale cuarto o quinto y Verstappen no gana.
Si sale sexto o séptimo y Verstappen y Piastri no ganan.
Si sale octavo, Verstappen termina tercero o peor y Piastri no gana.
Si sale noveno, Verstappen sale cuarto o peor y piastri no gana.
Si sale décimo o peor, Verstappen sale cuarto o peor y Piastri queda tercero o peor.
Verstappen será campeón...
Si gana y Norris termina cuarto o peor.
Si sale segundo, Norris termina octavo o peor y Piastri no gana.
Si sale tercero, Norris queda noveno o peor y Piastri termina segundo o peor.
Piastri será campeón...
Si gana y Norris queda sexto o peor.
Si sale segundo, Norris queda décimo o peor y Verstappen termina cuarto o peor.