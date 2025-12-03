¡Hay que armar el arbolito! Qué eligen los salteños para decorar y cuánto sale

A pocos días del armado del arbolito, los salteños ya comenzaron a buscar opciones para decorar sus casas y comercios. En diálogo con InformateSalta, Javier Terrazas, dueño de Sajan Cotillón, contó cuáles son los productos más buscados, los precios y las tendencias para esta Navidad y Año Nuevo.

Terrazas explicó que las cortinas siguen siendo un clásico. “Tenemos cortinas lluvia y otras de cuadros chicos y grandes, siempre en los colores tradicionales de Navidad como rojo, verde, plateado y dorado”, dijo. Su precio ronda entre $1000 y $1400 pesos, según el modelo. También ofrecen carteles de Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo, además de globos en tonos festivos.

Uno de los artículos más demandados son las luces.“La luz led de 100 focos estará aproximadamente en $4000 pesos. Vienen blancas, cálidas y multicolor”, comentó. Además, las luces alambre, que funcionan con pilas y se usan para centros de mesa, vienen en versiones de uno, dos y tres metros, con precios entre $700 y $1000 pesos.



Entre los productos para decorar el árbol, Sajan Cotillón tendrá boas y gorros navideños, que cuestan alrededor de $800 pesos.

"Antes no se decoraba tanto, pero al haber más variedad la gente se entusiasma”

Para recibir el Año Nuevo, cada vez más personas optan por artículos luminosos como anteojos con luces y accesorios brillantes. El cotillón incorporará productos específicos para 2026 en los próximos días. “La gente ahora se esmera más. Antes no se decoraba tanto, pero al haber más variedad se entusiasman”, señaló.

Otra tendencia fuerte son las manualidades, donde la goma eva en colores rojo, verde, dorado y plateado cumple un rol clave. Muchas familias la utilizan para hacer arbolitos, estrellas o detalles decorativos para la casa. Para comercios, los globos de látex en colores navideños son muy buscados. Los globos numéricos de 2026 cuestan $1200 pesos en tamaño de 80 centímetros y $500 pesos en 40 centímetros.

Entre las opciones para envolver regalos, las bolsas navideñas y de Reyes son otro clásico. Las hay plásticas y metalizadas, en distintos tamaños. También están llegando manteles metalizados descartables en tonos rojo, verde y negro, una alternativa económica y vistosa para decorar la mesa festiva.

Sajan Cotillón atiende de lunes a sábado de 8.30 a 21.30 y los domingos de 9.30 a 13.30 en sus sucursales de Florida 369 Pellegrini 520. Su local de Florida 187 abre de 9 a 13.30 y de 17 a 21.30 hs.