Paritarias: Hubo cuarto intermedio y los gremios pedirán una oferta superadora

Ayer los distintos gremios se reunieron con representantes del Gobierno provincial para tratar las paritarias.

En la reunión, el Gobierno provincial propuso un 5% en diciembre y un bono de $150.000 para la primera quincena de enero, lo que llevaría a un ingreso quincenal para los trabajadores del Estado, el aguinaldo se pagará el próximo 16 de diciembre y el sueldo de diciembre antes del 31 de ese mes.

En diálogo con InformateSalta, Federico Mazzone, Secretario General de ADP, explicó que solicitarán que se incremente el 5% ofrecido al igual que el bono, ya que la cifra de $150.000 no es suficiente y que el mismo se abone tanto en enero como febrero. "Solicitaremos una mejor propuesta", dijo.

En vista de ello, se pasó a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles cuando se reanuden las negociaciones.

“Esperamos la respuesta para el próximo miércoles (…) creemos que vamos a tener resultados positivos”.