Tras un arranque a pleno, esperan triplicar la concurrencia en los natatorios en las próximas semanas

Con el inicio de diciembre y pese al clima inestable, los natatorios municipales de la ciudad de Salta tuvieron un fuerte arranque de temporada durante el última fin de semana largo.

Según detalló a InformateSalta el titular de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre, ingresaron entre 5.800 y 6.500 personas por día entre el Xamena y el Vitale. “Fue bastante buena la concurrencia, siempre los primeros días hasta que la gente se acomoda y asimila de que ya está disponible la pileta, los números de ingresos suelen ser bajos y, sin embargo, este año la demanda fue muy buena", comentó.

Barraguirre adelantó que la proyección para las próximas semanas es aún mayor. “Esperamos que a fines de diciembre y principios de enero se dupliquen o tripliquen las cifras”, señaló, considerando que muchos estudiantes todavía se encuentran rindiendo y que diciembre suele arrancar con un ritmo más lento.

“El inicio de temporada fue muy bueno y nos da un buen augurio de que va a ser una buena temporada"

En cuanto a la capacidad de los espacios, precisó que el Vitale puede recibir hasta 1.800 personas, mientras que el Xamena tiene un aforo de 8.000. El natatorio Perón, por su parte, cuenta con capacidad para 500 personas simultáneamente, aunque presenta un intenso recambio: “Por el Perón pueden pasar 2.000 o 3.000 personas por día”, explicó.

Sobre la respuesta del público, indicó que el balance fue positivo. “El feedback de los vecinos fue muy bueno, la gente está muy contenta con el mantenimiento y la apertura de las piletas”, agregó.

Por último, adelantó que los natatorios permanecerán habilitados “hasta la última semana de febrero”, dependiendo del consumo de productos químicos y del tiempo durante el verano.

Precios y horarios

El Complejo y Balneario Carlos Xamena y el complejo deportivo Nicolás Vitale abrirán de lunes a viernes de 12 a 18, mientras que los sábados, domingos y feriados funcionarán de 11 a 18. El valor de la entrada es de $800 para mayores y $500 para menores.

Por su parte, el natatorio Juan Domingo Perón atenderá de lunes a viernes de 12 a 18. Los sábados y feriados abrirá de 8 a 18, y se recuerda que los domingos permanecerá cerrado. Las entradas tienen un costo de $1.000 para mayores y $800 para menores.