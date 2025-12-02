Abrirán este sábado los natatorios municipales: Conocé horarios y precios

Desde este sábado 6 de diciembre, los natatorios municipales de Salta quedarán oficialmente habilitados para el público, según confirmó Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes.

Los complejos Xamena, Vitale y Perón funcionarán durante toda la temporada con tarifas accesibles y ya están en condiciones para recibir a miles de vecinos.

El funcionario precisó que el Carlos Xamena y el Nicolás Vitale abrirán de martes a domingo, de 11 a 18 horas, mientras que el Juan Domingo Perón tendrá un horario extendido: de 8 a 20 horas.

En cuanto a los valores de ingreso, el funcionario informó que se mantienen económicos: $800 para mayores y $500 para menores.

Sobre los preparativos previos a la temporada, explicó que durante las últimas semanas se realizaron tareas de mantenimiento que no pudieron concretarse durante el año. “La puesta a punto de los complejos implica mucha planificación y trabajo; por eso recién inauguramos el Vitale y el Perón este sábado”, señaló.