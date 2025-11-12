Playas, pesca y buena comida: Invitan a los salteños a vivir el verano en Paso de la Patria

La villa turística Paso de la Patria, ubicada en 40 kilómetros de la capital correntina, se presentó en Salta como una de las principales opciones turísticas del verano 2026, con una amplia oferta de playas, actividades náuticas y propuestas gastronómicas.

Daniel García, coordinador de la secretaria de Turismo de Paso de la Patria, en InformateSalta, explicó que el destino ofrece dos amplias playas, de 1.800 y 1.100 metros respectivamente, con paradores gastronómicos, servicios de seguridad y guardavidas.

Además propone una variada agenda de deportes en la arena y actividades náuticas como paseos en lancha, jet ski, catamarán, esquí acuático y bicicletas de agua.

“Jujuy, Salta y Tucumán, son los que realmente todos los años nos visitan, no solo en temporada de verano, sino también en los torneos de pesca”, indicó.

García destacó que Paso de la Patria cuenta con más de cinco mil plazas hoteleras y cerca de catorce mil casas de fin de semana, muchas de las cuales se alquilan durante el verano. “El mes más fuerte es enero, pero en los últimos años también hemos logrado extender la temporada hasta febrero gracias a recitales y eventos especiales”, agregó.

Con una combinación de naturaleza, playas, pesca y buena comida, Paso de la Patria busca afianzarse como una opción ideal para los salteños que planean sus vacaciones de verano.