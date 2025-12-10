Galeno ART: Casi 500 puestos de trabajo en riesgo

La Aseguradora de Riesgos de Trabajo Galeno ART debía presentar a la Superintendencia de Seguros de la Nación un plan de regularización y saneamiento y no lo hizo. Lo que genera un gran interrogante sobre la continuidad de los puestos de trabajo y las prestaciones.

Son casi 500 puestos laborales en peligro por la grave crisis financiera y operativa que atraviesa. En diálogo con Radio Gráfica, Lucio Iglesias, subsecretario Gremial del Sindicato del Seguro, expresó: “es una situación muy preocupante, la empresa debía presentar un plan (para la continuidad) a la Superintendencia de Seguros, pero no lo hizo“.

El Grupo Galeno es un conglomerado empresarial que ramificaciones en la medicina prepaga, financieras y en servicios de ART. La crisis se da este último rubro en un “arrastre de años”, indicó Iglesias.

“Han trasladado trabajadores a otras empresas y abierto retiros voluntarios“, pero aún así quedan casi 500 puestos de trabajo en riesgo.

“Para salvar a la empresa hace falta un inyección de capital muy grande y no estamos viendo esa voluntad de la empresa“, agregó.

Sobre la actuación de la Superintendencia de Seguros manifestó que se espera una comunicación en los próximos días, donde pueda darle un “plazo perentorio” para que plantee un plan de continuidad.

Consultado Iglesias sobre las razones de la crisis apuntó que hay una problemática común que también atraviesa a otras empresas del sector. El sistema de ART fue introducido durante el gobierno de Carlos Menem en donde se tercerizó en empresas privadas la cobertura y reparación económica por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.