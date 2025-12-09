Un reconocido artista hizo una falsa amenaza de bomba en el aeropuerto de Mendoza

Luis Lamas, el baterista invitado de la banda Don Osvado, liderada por Patricio "Pato" Fontanet (ex Callejeros), fue el protagonista de momentos de tensión en el aeropuerto de Mendoza. Es que el reconocido artista quiso hacer una broma al asegurar que llevaba una bomba.

El hecho disparo una falsa alarma que obligó a evacuar la terminal aérea y genero demoras en los vuelos mientras se realizaban todos los controles que indican los protocolos.

Todo sucedió durante la noche del domingo cuando Lamas buscaba abordar el vuelo que regresaba a Buenos Aires.

En el hecho intervinieron efectivos de la Policía de Seguridad Aeropuertuaria (PSA), que como principal medida evacuaron todas las instalaciones.

"Ante la amenaza pública, tenemos la obligación de activar los protocolos de seguridad", señalaron las autoridades del aeropuerto que ordenaron una inspección completa de las instalaciones tras lo cual se certificó que "no había ningun explosivo" en el lugar.

Lamas fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la justicia que llevará adelante una investigación de lo sucedido.