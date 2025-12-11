A la espera del dato de inflación consultoras estiman un fuerte aumento

Hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dara a conocer el dato de la inflación para noviembre, hasta conocerse el número oficial las consultoras estiman una fuerte aceleración producto de aumentos como los de la carne.

El dato podría llegar como un baldazo de agua fría antes de que se mida diciembre, un mes históricamente más inflacionario debido al consumo de las fiestas.

Se debe considerar que en la previa se pudo saber el dato de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) que se aceleró al 2,4% en noviembre de acuerdo al Instituto de Estadística de CABA.

Para noviembre, Equilibra, EcoGo y Adcap Grupo Financiero estiman un registro en torno al 2,5%. De confirmarse, sería el dato más alto desde abril, cuando el IPC marcó 2,8%.

En otro tono, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que publica el Banco Central (BCRA) ubicó la inflación del undécimo mes del año en 2,3%