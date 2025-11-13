Inflación: El costo de la educación en el NOA se disparó un 86,7% en un año

Los datos de inflación interanual para el Noroeste (NOA) revelan que la división Educación es el principal motor de la suba de precios a largo plazo. Con un incremento que triplica la inflación general, las cuotas escolares son la carga más pesada para las familias de la región.

Mientras la inflación general interanual de la región Noroeste cerró en un duro 31,1%, la suba en el gasto educativo es sencillamente insostenible.

El aumento del 86,7% en los servicios de Educación en los últimos doce meses la ubica como el rubro más castigado de toda la canasta. En lo que va del año, subió un 72,4% y con respecto al mes anterior creció 1,6%.

En tanto, el rubro Restaurantes y hoteles registró un alza del 49,3% interanual, impulsado por el aumento en servicios turísticos y comidas fuera del hogar.

Por su parte, Vivienda, agua, electricidad y gas subió 39,6%, presionado principalmente por alquileres, que solo en octubre aumentaron un 4,7% y tarifas de servicios públicos.