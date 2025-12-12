Javier Milei recorrió Córdoba con el "Tour de la gratitud"

El presidente Javier Milei, llegó este viernes a Córdoba para agradecer el apoyo electoral recibido en las elecciones legislativas del 26 de octubre, en el marco de su Tour de la gratitud.

Milei aterrizó en el Aeropuerto Ambrosio Taravella pasadas las 17.30, sin comitiva oficial del Gobierno provincial para recibirlo y bajo un fuerte operativo de seguridad desplegado por la Policía Federal y la Policía de Córdoba.

Con una multitud de cordobeses, el presidente recorrió la ciudad, donde saludó a militantes y simpatizantes vestido con su tradicional campera de cuero, a pesar del calor.