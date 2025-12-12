Cuánto gana un repartidor de Mercado Libre y cómo anotarse

Mercado Libre continúa ampliando su red logística en Argentina y necesita nuevos repartidores en todo el país. A través del programa Mercado Envíos Extra, cualquier persona con vehículo propio puede trabajar como conductor independiente y generar ingresos según su disponibilidad.

Cómo registrarse y cuánto se puede ganar por semana

El registro es 100% digital y se realiza descargando la app de Mercado Envíos Extra, donde el usuario completa sus datos personales, configura su método de cobro y comienza a recibir ofertas de rutas.

Antes de aceptar un recorrido, la aplicación muestra tarifa estimada, duración y distancia, permitiendo elegir libremente qué entregas realizar.

Una vez aceptadas las ofertas, el conductor debe retirar los paquetes en un punto asignado y completar la ruta siguiendo el mapa optimizado por la app. El pago se acredita semanalmente en Mercado Pago.

En cuanto al ingreso, Mercado Libre aclara que es variable y depende de la cantidad de entregas realizadas, tipo de vehículo, zonas de reparto y horarios. Sin embargo, la empresa afirma que es posible alcanzar hasta $450.000 por semana en casos de alta disponibilidad.

"La flexibilidad es clave: cada conductor elige cuándo y cuánto trabajar", señalan desde la plataforma.

Requisitos para trabajar como repartidor de Mercado Libre

Para sumarse al programa es necesario cumplir con una serie de condiciones mínimas. Entre las más importantes, Mercado Libre destaca:

Ser mayor de 18 años.

DNI vigente.

Licencia de conducir válida y acorde al tipo de vehículo.

Smartphone Android (versión 5.0 o superior).

Vehículo propio en buen estado: auto, camioneta, moto o furgón.

Documentación completa del vehículo: cédula verde/azul y seguro al día.

Sobre el ingreso semanal, un conductor señaló: "Todo depende de cuántas horas uno pueda dedicarle. Si hacés varios tramos al día, se gana bien".

Consejos, beneficios y desafíos del trabajo independiente

La principal ventaja es la flexibilidad horaria: el repartidor decide qué días trabajar y qué rutas aceptar, incluyendo fines de semana. Además, quienes ya cuentan con vehículo afrontan una inversión inicial baja, lo que facilita comenzar rápidamente.

A su vez, la alta demanda de envíos en Argentina garantiza un constante flujo de pedidos. "Si organizás bien las rutas y usás mapas que optimicen el trayecto, podés ahorrar tiempo y combustible", recomiendan repartidores con experiencia.



Sin embargo, al tratarse de un trabajo independiente, el mantenimiento del vehículo corre por cuenta del conductor, así como el costo de combustible y otros gastos operativos. Mantener una comunicación fluida con compradores y vendedores también resulta clave para evitar demoras o reclamos.(IProfesional)