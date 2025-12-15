Se conoció cómo trabajará la administración pública nacional el 24 y 31 de diciembre

Gobierno15/12/2025
Javier Milei

A través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, se conoció cómo trabajarán las dependencias nacionales durante el 24 y 31 de diciembre.

La medida, publicada este lunes a la madrugada en el Boletín Oficial, busca facilitar los preparativos y desplazamientos familiares en vísperas de las festividades de Navidad y Año Nuevo, fechas que la legislación argentina reconoce como feriados nacionales inamovibles.

 De esta manera, habrá de asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025.

El decreto se fundamenta en la Ley N° 27.399, que establece el 25 de diciembre y el 1° de enero como feriados nacionales, y en el carácter social y familiar de estas celebraciones.

Desde el Ejecutivo consideran “oportuno facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades, permitiendo que las personas puedan disponer de un tiempo razonable para concretar los preparativos, desplazamientos y actividades vinculadas a dichas conmemoraciones”.

El asueto será, por el momento, sólo para la administración pública nacional. 

