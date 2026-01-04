Lo pararon en un control, empujó su auto porque no arrancaba y recibió una insólita ayuda para escapar

Un hecho tan insólito como inesperado se registró durante un control de tránsito en Caleta Olivia, Santa Cruz, donde un joven logró escapar tras ser interceptado por inspectoras municipales. El conductor, que circulaba a bordo de un Corsa gris, protagonizó una maniobra poco habitual para evadir el procedimiento.

Según se supo, al momento de ser detenido el vehículo no arrancaba, por lo que el joven descendió y comenzó a empujarlo con la intención de escapar del control. La situación tomó por sorpresa al personal municipal, que no logró impedir la maniobra. En medio del nerviosismo, una de las inspectoras gritó: “¡Dame el talonario!”.

El episodio se volvió aún más impactante cuando otro auto se detuvo y ayudó a empujar el Corsa. Gracias a esa acción, el vehículo logró encender y el conductor escapó del lugar ante la sorpresa de quienes presenciaban el control.

El hecho generó asombro por la forma en que el conductor logró evadir a las autoridades, con la ayuda de un tercero. El caso quedó bajo análisis, mientras continúan los operativos de tránsito en la ciudad.