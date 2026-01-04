Entre Ríos: Tres muertos y varios heridos de gravedad tras un choque frontal cerca de Gilbert

TRAGEDIA. Así quedaron los vehículos en los que viajaban las tres victimas fatales que dejó como saldo el terrible impacto que enluta a Entre Ríos.

TRAGEDIA. Así quedaron los vehículos en los que viajaban las tres victimas fatales que dejó como saldo el terrible impacto que enluta a Entre Ríos.

Un violento siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este domingo dejó un saldo de tres personas fallecidas y al menos cuatro heridas de gravedad sobre la Ruta Provincial Nº 20, en el departamento Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

El hecho, que es materia de investigación judicial, se produjo alrededor de las 4.30, a unos 500 metros del acceso a la localidad de Gilbert, y demandó un extenso operativo de emergencia debido a la magnitud del impacto.

Por causas que aún no fueron determinadas, dos vehículos que circulaban en sentidos opuestos colisionaron de manera frontal en un tramo recto de la ruta.

Uno de los rodados involucrados fue un Fiat Palio que se desplazaba de norte a sur, en sentido Basavilbaso–Urdinarrain, con tres jóvenes a bordo.

El otro vehículo fue un Volkswagen Suran que avanzaba en dirección contraria y transportaba a tres ocupantes.

Como consecuencia del brutal impacto, el conductor del Fiat Palio, un joven de 18 años, perdió la vida en el acto y quedó atrapado dentro del habitáculo. Bomberos Voluntarios debieron utilizar herramientas hidráulicas para retirar el cuerpo, mientras personal médico confirmó el deceso en el lugar.

En ese mismo automóvil viajaban dos adolescentes: una joven de 17 años, que ocupaba el asiento delantero, sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia al hospital de Urdinarrain, para luego ser derivada a un centro de mayor complejidad en Gualeguaychú, donde quedó internada bajo estricta observación.

La tercera ocupante, una adolescente de 16 años que iba en el asiento trasero, recibió atención inicial en Basavilbaso y posteriormente fue trasladada al hospital de Concepción del Uruguay para estudios más exhaustivos.

En el Volkswagen Suran se desplazaba un hombre de 39 años, domiciliado en la ciudad de Villa Elisa, quien conducía el vehículo y resultó gravemente herido. Fue trasladado en primera instancia al hospital de Urdinarrain y luego derivado a Gualeguaychú para recibir atención especializada.

En tanto, las otras dos ocupantes del rodado sufrieron el desenlace más trágico: una mujer de 32 años, que viajaba como acompañante delantera, falleció en el lugar del siniestro, mientras que una mujer de 79 años, que ocupaba el asiento trasero y también era oriunda de Villa Elisa, murió a raíz de las graves lesiones sufridas, pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia.

El escenario posterior al choque fue de extrema destrucción, con ambos vehículos severamente dañados y restos esparcidos sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir parcialmente el tránsito durante varias horas.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios de Urdinarrain, personal de emergencias médicas y ambulancias de Gilbert, Urdinarrain y Basavilbaso, además del médico policial y peritos de Criminalística.

Las tareas incluyeron la asistencia a los heridos, la recuperación de las víctimas fatales, la señalización del sector y la realización de las pericias accidentológicas.

Los investigadores buscan establecer con precisión la mecánica del choque y no descartan hipótesis como una maniobra indebida, invasión de carril o factores vinculados a la visibilidad propia de la madrugada. La causa quedó en manos de la autoridad judicial competente, que dispuso las medidas de rigor y aguarda los resultados preliminares de los estudios técnicos para avanzar en la determinación de eventuales responsabilidades.