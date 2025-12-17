El IPS y el Círculo Médico firmarán hoy un nuevo convenio prestacional

Tal como anticipara InformateSalta, hoy se firmará un nuevo convenio prestacional entre el Instituto Provincial de Salud (IPS) y el Círculo Médico de Salta, con el objetivo de garantizar la continuidad y la calidad de la atención médica para los afiliados de la obra social provincial.

El acuerdo formalizará el entendimiento alcanzado recientemente entre ambas partes y permitirá asegurar la prestación de los servicios de salud en el ámbito privado, brindando previsibilidad tanto a los profesionales como a los beneficiarios del sistema.

La firma del convenio se realizará a las 11 horas, en la Sala de Prensa “Javier Lamas” del Centro Cívico Grand Bourg, y contará con la presencia del ministro de Salud Pública, Federico Mangione; el interventor del IPS, Emilio Savoy; y la presidenta del Círculo Médico de Salta, Adriana Falco.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron la importancia del acuerdo para sostener el funcionamiento del sistema de salud y garantizar el acceso a las prestaciones médicas para miles de afiliados en toda la provincia.