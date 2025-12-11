¡Ho ho ho! Navidad llegó a Cerrillos con una espectacular Villa Navideña

Sociedad11/12/2025
árbol de navidad cerrillos

San José de los Cerrillos ya palpita la Navidad, es que no solo se sumó al encendido de árbol como varias localidades, sino que apostó aún más con un trineo gigante y una Villa Navideña

En una ceremonia en plaza Serapio Gallegos, se encendió el árbol navideño de casi 11 metros de altura que iluminó su centro. 

pande navidadEl Carril: Cómo se prepara el pan de Navidad más grande del Mundo

Durante los actos en el marco de esta ceremonia, se presentó un Pesebre Viviente que fue bendecido por el padre Pablo Romero Cuestas, informó El Valle de Lerma Hoy. 

villa navideña 1

Esta puesta de una Villa Navideña cuenta con ornamentación, figuras de personajes festivos y un trineo gigante, que alegran a quien lo ve, desde los más chicos a los más grande. 

pan dulce navidadEl municipio brindará clases de cocina navideña en los barrios

Quienes ornamentaron el lugar fueron empleados municipales, mientras que la Dirección de Servicios Públicos realizó la instalación eléctrica y la decoración, quedando el armado del pesebre a cargo de la Dirección de Cultura y Educación. 

Todo Cerrillos juntos en una época de amor, esperanza y renacer. 

villa navideña 2

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día