¡Ho ho ho! Navidad llegó a Cerrillos con una espectacular Villa Navideña

San José de los Cerrillos ya palpita la Navidad, es que no solo se sumó al encendido de árbol como varias localidades, sino que apostó aún más con un trineo gigante y una Villa Navideña.

En una ceremonia en plaza Serapio Gallegos, se encendió el árbol navideño de casi 11 metros de altura que iluminó su centro.

Durante los actos en el marco de esta ceremonia, se presentó un Pesebre Viviente que fue bendecido por el padre Pablo Romero Cuestas, informó El Valle de Lerma Hoy.

Esta puesta de una Villa Navideña cuenta con ornamentación, figuras de personajes festivos y un trineo gigante, que alegran a quien lo ve, desde los más chicos a los más grande.

Quienes ornamentaron el lugar fueron empleados municipales, mientras que la Dirección de Servicios Públicos realizó la instalación eléctrica y la decoración, quedando el armado del pesebre a cargo de la Dirección de Cultura y Educación.

Todo Cerrillos juntos en una época de amor, esperanza y renacer.