App Yomigt: Dos condenados por estafar a casi 800 salteños

En un juicio abreviado, Lucas Echazú y Facundo Fernández fueron condenados por estafas.

La jueza Ada Zunino condenó a Lucas Javier Echazú Carrera a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta por el término de dos años. En tanto, Facundo Marcelo Fernández fue condenado a un de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta por el término de dos años.

En el fallo también se detalló que todo lo incautado en pesos, dólares y criptoactivos, sean devueltos a los damnificados, en forma proporcional a los perjuicios acreditados.

Fueron en total 792 denuncias realizadas por ciudadanos salteños, quienes, mediante ardid o engaño, invirtieron dinero en una plataforma conocida como Yomigt, y que en noviembre de 2023 fue dada de baja de manera sorpresiva, provocándoles un perjuicio económico.

Específicamente, este tipo de estafas con criptoactivos (USDT), se denominan Pig Butchering Scam o “matanza de cerdos”, y recibe su nombre de la práctica de los granjeros de engordar a los cerdos antes de sacrificarlos.

Para captar las víctimas, los acusados organizaron reuniones y eventos promoviendo la aplicación. YOMIGT operaba bajo un esquema fraudulento, carecía de autorización para funcionar en el país y se sostenía mediante el ingreso de fondos de nuevos inversores.