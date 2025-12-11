Cerrando el 2025 y siendo destino favorito, Salta presentó su calendario para las vacaciones

Salta lanzó en la mañana de este jueves su Calendario de Verano 2026, anticipando las numerosas actividades y atractivos con los que la provincia se prepara para la temporada estival, confiando en atraer turistas de todo el país y el extranjero, presentando a su vez el Anuario 2025 que destacó el crecimiento de la conectividad aérea.

La ministra de Turismo, Manuela Arancibia, ponderó en diálogo con InformateSalta la estrategia de promoción que ha posicionado a la provincia como un destino de primer nivel. La funcionaria recordó el éxito reciente del área: "Dimos acabadas muestras en los premios Bitácora como el mejor destino promocionado de Argentina, estamos orgullosos del trabajo que tenemos y del trabajo que hicimos".

Arancibia destacó que la clave para que Salta se mantenga como destino elegido radica precisamente en la promoción constante a lo largo y ancho de Argentina. Este esfuerzo se complementa con la consolidación de la conectividad aérea, un factor que la ministra consideró "un hito histórico para la provincia, con conexiones con vuelos nacionales e internacionales como nunca antes lo tuvimos".

Por otra parte, mencionó que el Calendario de Verano 2026 incluye un amplio abanico de propuestas para el turista: "Lanzamos hoy las fiestas populares, los festivales, presentamos las actividades de ferias de artesanos, actividades culturales, de aventuras, con los natatorios de toda la provincia, también los campings", citó algunas de las tantas cosas que habrá en los meses venideros.

Finalmente la ministra hizo un balance del año que termina, agradeciendo al sector privado por el trabajo conjunto, a pesar de los desafíos económicos pues reconoció que 2025 fue un período complejo debido a los "vaivenes en la economía nacional", pero enfatizó que Salta "pudo salir adelante" y aseguró que "queda mucho por trabajar en turismo y en deportes" para seguir consolidando el crecimiento del sector.

"Cada ruta de avión conseguida fue gestión del gobernador Gustavo Sáenz"