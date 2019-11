Morales le contestó a Grabois por el conflicto en Bolivia: “Sos un pelotudo importante”

A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se refirió al conflicto desatado en Bolivia tras la renuncia del presidente Evo Morales. “Claramente en Bolivia se produjo un golpe de Estado que rechazo terminantemente. Pero que tiene como corresponsables al propio Evo Morales, a la oposición y a las Fuerzas Armadas. Lo que disparó la situación de Bolivia fue el abuso de poder,” escribió.

Claramente en Bolivia se produjo un golpe de Estado que rechazo terminantemente. Pero que tiene como corresponsables al propio Evo Morales, a la oposición y a las Fuerzas Armadas. Lo que disparó la situación de Bolivia fue el abuso de poder. — Gerardo Morales (@GerardoMorales) November 11, 2019

En este sentido, consideró que el ex presidente terminó convirtiendo un gran gobierno en uno fraudulento. Subrayó que no acató la consulta popular que le dijo no a la reelección, transgredió la Constitución y finalmente hizo trampa en la elección.

Evo Morales terminó convirtiendo un gran Gobierno en un Gobierno fraudulento. No acató la consulta popular que le dijo nó a la reelección, transgredió la Constitución y finalmente hizo trampa en la elección, lo que no justifica una alteración del orden Constitucional de Bolivia. — Gerardo Morales (@GerardoMorales) November 11, 2019

A su vez, repudió la persecución a Evo Morales y los miembros de su gobierno. “Es imperioso garantizar desde la Comunidad Internacional los Derechos Humanos fundamentales en estos momentos, en particular el derecho a la vida y la paz,” manifestó.

El mandatario de la vecina provincia también le contestó al dirigente social Juan Grabois twitteó en la misma red social “la posición del Embajador Normando Álvarez parece confirmar complicidad del gobierno argentino con el golpe de estado. Gerardo Morales, Ivanka Trump, Ruben Costa, Fuerza Área, "ayuda humanitaria", paracaidistas: olor a gas y litio.”

Al respecto, Morales respondió “@JuanGrabois en verdad sos un pelotudo importante. Dejá de volar por la estratósfera, de incentivar la violencia y dejá de manejar a los pobres como clientes. Niego totalmente tus inventos.”