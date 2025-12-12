El nuevo mapa del endeudamiento familiar en Argentina: Cómo y por qué se ahogan los hogares

La nueva cartografía económica de la Argentina tiene una marca indeleble: las familias están endeudadas como nunca desde que existen registros comparables. Diversos estudios de universidades, centros de investigación y datos del Banco Central revelan que nueve de cada diez hogares arrastran algún tipo de compromiso financiero, ya sea bancario, con comercios, fintech o directamente en el circuito informal.

Lejos de las lecturas vagas que atribuyen el fenómeno al "consumismo", el nuevo mapa muestra algo más profundo: la deuda dejó de ser una herramienta para acceder a bienes durables y pasó a ser un mecanismo de supervivencia.

La caída del salario real, el encarecimiento del crédito y el aumento del costo de vida empujaron a las familias a financiar lo básico: alimentos, alquiler, tarifas, transporte o medicamentos.

Tarjetas de crédito: el corazón del endeudamiento

Los datos del Banco Central procesados por organizaciones especializadas confirman que las tarjetas de crédito concentran la mayor parte del endeudamiento familiar.

En 2025, más de 11,5 millones de personas mantienen deudas con tarjeta. El stock de deuda creció entre 55% y 69% en términos reales entre 2023 y 2025. Para una franja significativa de hogares, el pago mínimo es la única alternativa posible, lo que genera una "bola de nieve" de intereses que se recalienta cada mes.

Lejos de financiar viajes o electrodomésticos, hoy las tarjetas sostienen compras en supermercados, combustible, servicios y gastos corrientes.

Préstamos personales: la refinanciación como regla

Los créditos personales bancarios se convirtieron en una segunda vía de oxígeno para los hogares, utilizados principalmente para dos fines: Cubrir desfasajes mensuales cuando los ingresos ya no alcanzan y pagar otras deudas, especialmente tarjetas. La morosidad de estos préstamos subió a niveles no vistos en años y representa uno de los principales focos de preocupación del sistema financiero.

Hipotecarios UVA: el descalce que asfixia

Aunque representan una minoría en cantidad de deudores, el peso del crédito hipotecario UVA en cada familia es determinante. Las cuotas se ajustan por inflación pasada mientras los salarios —formales e informales— corren por detrás. Esto convierte hogares de clase media en "deudores forzados", que recortan consumo e incluso toman deuda para pagar la deuda.

Prendarios y créditos para movilidad

Los créditos prendarios para vehículos, motos o herramientas de trabajo crecieron en términos nominales más de 150% interanual. Son menos masivos, pero relevantes para trabajadores independientes, repartidores y sectores medios que dependen del transporte propio para generar ingresos.

El avance de los Proveedores No Financieros y las fintech

El crecimiento explosivo de los créditos otorgados por supermercados, cadenas de electrodomésticos, comercios de barrio y plataformas fintech es uno de los rasgos más distintivos del nuevo mapa de endeudamiento. Más de la mitad de los nuevos deudores incorporados en 2025 ingresó al sistema por esta vía, muchas veces sin historial bancario y con tasas considerablemente más altas.

Este segmento tiene además particularidades críticas: Tasas nominales y efectivas que duplican o triplican las bancarias; cobranza más agresiva (débito inmediato, bloqueo de productos, recargos) y fuerte presencia en sectores populares e informales.

El circuito informal: el endeudamiento invisible

Queda por fuera de toda estadística oficial, pero no del bolsillo: el fiado en comercios, los prestamistas barriales y la deuda con familiares o conocidos son un componente esencial en la economía de millones de hogares. Estudios de universidades nacionales y organismos sociales indican que uno de cada cuatro hogares recurrió en 2024-2025 a deuda informal para pagar alimentos, alquiler o servicios.

Esta deuda es estructuralmente más cara, más riesgosa y más difícil de desactivar.

Un mapa desigual: la deuda según la región

Los datos del Banco Central muestran diferencias marcadas entre provincias:

• La Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Cruz y La Pampa exhiben los mayores montos de deuda por habitante en tarjetas bancarias.

• En provincias con menor bancarización, como Chaco, Formosa o La Rioja, los montos bancarios son menores, pero aumenta el peso del fiado, PNFC y prestamistas.

Es un país con una deuda distinta según dónde se mire: más bancaria en las regiones ricas; más informal en las regiones pobres.

La perspectiva nacional: cuatro tendencias que ya definen el 2025

• La deuda es para sobrevivir, no para progresar.

• Los hogares financian alimentos, alquiler y servicios. No bienes durables.

• Se consolida la "circularidad" de deuda.

• Un crédito paga otro y los hogares entran en un ciclo de refinanciación permanente.

• Los deudores nuevos llegan por fuera del sistema bancario.

• PNFC y fintech capturan a quienes ya no califican en bancos.

• La morosidad bancaria sube, pero la verdadera crisis está fuera del radar oficial.

Donde no hay estadísticas —prestamistas, comercios de barrio— es donde el endeudamiento está alcanzando niveles más críticos.



