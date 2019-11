Fantino: "Riquelme arregló con el peor presidente de la historia de Boca"

Alejandro Fantino emitió un duro editorial en su programa radial "Fantino 910". El periodista y relator de la campaña de Boca en la primera etapa gloriosa bajo la conducción de Carlos Bianchi, destrozó a Jorge Amor Ameal luego de que Juan Román Riquelme anunciara que jugará políticamente en el “Xeneize” y que se alineará a su lista.

“Riquelme arregló con el peor presidente de la historia de Boca, lo sé porque lo viví desde adentro. No clasificó a la Copa Libertadores y tuvo un muy mal desempeño futbolístico. Boca quemó hasta a Bianchi en la época de Ameal, me sorprende muchísimo realmente”, disparó en su programa por Radio La Red.

“Hay estupor en el mundo Boca”, afirmó en relación al anuncio del ídolo xeneize. Y aseguró: “Creo que jugar así, como se dice en el barrio, no es gratis. Algo raro pasó en todo esto, en la política de Boca como para que Román jugara como jugó a minutos del final y sin darle la chance a nadie a que reaccione”.

Fantino deslizó que Román “tenía todo premeditado”, si no, no se entiende que haya cambiado su postura de “no jugar” políticamente por ninguna de las listas. “Mucha gente cercana a Ameal no tenía ni idea de lo que comunicó Riquelme”, informó.

Y agregó: “Muchos creen que fue premeditado lo de Riquelme, los más enojados creen que fue un plan trazado desde hace un tiempo. Es libre de hacer lo que hizo, como el mejor jugador de la historia que es y porque la gente lo ama, pero llama poderosamente la atención porque que estuvo una semana pidiendo unidad en el club, y así jugaba políticamente o incluso podría ser presidente. Pero aseguró que si no había unidad, él no jugaba, eso interpreté yo”.

A partir del anuncio de Riquelme, “empiezan las elucubraciones”, continuó Fantino. “Por odio al Angelicismo no creo que sea porque tuvo más reuniones con Angelici que yo con Tronco (integrante de su staff) en los últimos 10 días. Si no me llevo bien con un tipo y estoy en las antípodas de pensamiento, no me reúno con Angelici”, indicó.

Y continuó con su teoría de que estaba todo peleado por Román. “La decisión fue letal porque, como si hubiese sido un plan trazado, la tomó ocho horas antes de que cierren las listas, sin darle ninguna chance de reacción a los que él había pedido juntar. Yo si soy el Tano Beraldi (el otro opositor fuerte), lo voy a buscar a Riquelme, porque lo lastimó políticamente”.

Fantino adelantó que “en las próximas horas, van a pasar cosas muy fuertes que van a sacudir al mundo Boca” y aseguró que la decisión de Riquelme fue “clavarles una estaca a aquellos a los que le había pedido que se juntarán”.

Otras frases

“El Tano Beraldi pudo haber tenido la chance de generar algún tipo de alianza con Ameal y no lo hizo por el dato que tenía de que Riquelme no iba a jugar. Lo liquidó, le dio un mazazo a un buen tipo como el Tano Beraldi y el oficialismo también queda golpeado”.

“Mañana van a pasar cosas muy fuertes, hay mucho enojo y van a empezar a conocerse cosas. Esto es la política. Bienvenido al barro de la política y Román decidió meterse en el barro de la política. Román jugó con esto. Muchos sienten que fueron tomados por boludos y la política no te perdona que los tomes por boludo”.

“La sensación en el mundo político de Boca es que Riquelme jugó con ellos. Tiene todo el derecho del mundo de ir con quien quiera, pero no de hacerles perder tiempo a los otros, sea Beraldi, Angelici o sus propios candidatos porque hay mucha gente laburando hace mucho tiempo”.

“Si esto lo pensó como un plan, él no lo necesita por lo grande que es, no necesita dar este golpe letal a minutos del cierre de listas. Debía comunicarlo hace tiempo y les daba tiempo a organizarse al resto. Él jugó con las agrupaciones que estaban enfrentadas al Amealismo, muchos están shockeados y dolidos por cómo les metió el golpe letal a la mandíbula”.

“Es lo que le faltaba a Boca para tener un año pésimo, es esta lucha intestina. Esto me parece que se va a llevar puesto a más de uno. Creo que Román no tomó conciencia de lo que es esta liga”.

“Hace cuatro años y pico que Román no pisa el club y creyó que iba a hacer el Topo Gigio y se lo iban a festejar, o las remeras de Salvestrini botón... Pero no se la van a dejar pasar así nomás. El mundo político en Boca es mucho más que un club de fútbol, además si lo hizo como algunos cuentan...”.