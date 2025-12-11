Agostina Nievas, la salteña que hace historia en el hockey sobre rollers y hielo

En Argentina, el patinaje sobre rollers y su versión en hielo aún buscan consolidarse como disciplinas con mayor visibilidad. En ese camino se destaca Agostina Nievas, una patinadora que desde 2010 encontró en los patines su verdadera pasión.

Su historia comienza en un gimnasio, donde continuo con perseverancia y talento la llevo a formar hoy parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina de hockey sobre hielo, torneos internacionales y nacionales.

En dialogo con InformateSalta habló sobre sus inicios.” Conocí el deporte en el 2010, en un gimnasio había un grupo que hacía hockey sobre rollers que es la versión de verano de hockey sobre hielo y se hace donde no hay pistas. En ese momento Pablo Villanueva, que actualmente acompaña a las arqueras de la Selección Argentina de hockey sobre hielo daba clases, me entero por unos folletos, y tomaba clases dos veces por semana y los findes nos juntábamos a jugar en la plaza España”, relató.

También se refirió al romance con la disciplina. “El amor al patín. Desde chica me gustó y mis padres siempre nos alentaron a probar distintas disciplinas. Hice patín artístico, pero nada me atrapó como el hockey sobre rollers. Incluso en la facultad, en Río Cuarto, me trasladaba en rollers”, dijo.

Agostina, destacó el grupo como apoyo fundamental para el crecimiento. “El grupo humano hizo mucho, porque al no ser un deporte multitudinario como el fútbol, estar en deporte de minoría, es tener constantemente buscar un lugar, golpeando puertas, pidiendo un espacio, nos hizo más unidos. La primera comisión directiva, hoy son mis amigos, que se juntaron para pujar por un deporte”, aseguro.

La patinadora habló de lo difícil que es el camino en un deporte con minoría.” Llegamos a tener un año, la mayor incorporación de jugadores a la disciplina en el país. Teníamos gente entrenando en el full, legado Güemes que era la primera, en San Lorenzo, teníamos tres categorías, lamentablemente es un deporte que necesitas mínimamente un playón con un piso propicio y se fue desinflando el club y actualmente soy la única que entrena en Salta”.

Ademas, explicó como comenzó el desarrollo en Córdoba.”Fue en 2015 y actualmente tiene una pista con piso de plástico lo más similar y la mejor superficie para realizar la disciplina. Este año jugué la liga cordobesa en la categoría masculina porque tiene mucho más roce, que la categoría femenina en rollers y sirve para los entrenamientos de hielo”, expresó.

El patinaje es mucho más que deslizarse sobre ruedas o hielo: es un deporte que exige coordinación, técnica, fuerza y equilibrio. La historia de Agostina Nievas refleja justamente esos valores. Su recorrido, desde los primeros entrenamientos en rollers hasta los torneos en hielo, demuestra que la pasión y la constancia pueden abrir camino incluso en disciplinas minoritarias.

En su carrera Agostina compitió en hockey sobre hielo en dónde se alzó con el 3er puesto junto a la Selección Argentina en el Spring classics, disputado en Las Vegas. En la Copa del Fin del Mundo consiguió el primer lugar, entre alguna de sus participaciones destacadas.

Respecto a los rollers consiguió el segundo puesto en la Liga de Otoño de Hockey Buenos Aires, Peru Beach. Mientras que ganó la Liga Cordobosa de Otoño con el equipo de las Lechuzas en dónde actualmente juega en el equipo femenino a la vez que capitanea el equipo masculino.





