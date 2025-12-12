La imponente estatua gigante con la que India homenajeará a Messi durante su visita al país asiático

El astro argentino será parte de la gira especial “GOAT Tour” y el país asiático preparó una escultura de gran magnitud

Lionel Messi se prepara para develar una imponente estatua de 21 metros de altura en la India, en el marco de una gira especial denominada “GOAT Tour”, organizada tras sus recientes logros con Inter Miami. Según informó BBC, la escultura será presentada en la ciudad de Calcuta este sábado, marcando el inicio de un recorrido que llevará al futbolista y a dos de sus compañeros de equipo, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, por varias ciudades del país asiático.

Según pudo saber Infobae, los tres futbolistas harán el viaje en un avión Gulfstream 5 (conocido comúnmente como G5), un jet privado de largo alcance, propiedad de la empresa Surjet. Junto a ellos viaja también Alejandro Calian, amigo de Rodrigo De Paul.

La gira, que se extenderá durante tres días, contempla visitas a Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi. El evento comenzará a las 10:30 de la mañana, hora local, y permitirá a los aficionados acercarse a la figura de Messi no solo a través de la monumental estatua, sino también mediante la experiencia de la zona de fans “Hola Messi”, donde se exhibe una réplica a tamaño real del jugador sentado en un trono. Por motivos de seguridad, Leo seguirá la ceremonia desde su hotel. Además, se presentará un mural de grandes dimensiones con la imagen de la Pulga.

En Hyderabad, el rosarino participará en la GOAT Cup en el estadio Internacional Rajiv Gandhi, donde se celebrará un partido de celebridades en formato siete contra siete y un concierto en su honor.

La estatua, que requirió 27 días de trabajo por parte de un equipo de 45 personas, representa un nuevo homenaje internacional a la trayectoria del capitán de la selección argentina. Messi, de 38 años, ya había sido honrado con una escultura de bronce en Argentina en 2016, y el presidente del Barcelona, Joan Laporta, confirmó recientemente que el club catalán está trabajando en una estatua para el estadio Nou Camp.

El programa de actividades contempla, además, una reunión con el primer ministro Narendra Modi y un reconocimiento al equipo juvenil de la Academia Minerva por sus recientes victorias en torneos europeos como la Gothia Cup, Dana Cup y Norway Cup. Esta será la segunda visita de Messi a la India, tras su paso en 2011 con la selección argentina para disputar un amistoso frente a Venezuela.