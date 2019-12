El precio del tomate, por las nubes

Llega fin de año y no hay bolsillo que aguante, entre las cenas de fin de años, los regalos, las vacaciones, en contraposición de la constante suba de precios, las billeteras no dan abasto. Hasta los productos más básicos en la canasta familiar vieron remarcados los precios y cada vez es más difícil hacer economía familiar.

En ésta oportunidad, el precio del tomate se volvió noticia, ya que el kilo se vende entre $60 y $80 pesos y muchas familias optaron por no comprarlo hasta que se estabilice. Desde el Mercado Cofruthos, el tesorero Jorge Salinas, explicó a qué se debe el incremento.

“Nos informan que el problema que se presenta es que los productores chicos no cosecharon esta temporada por los altos costos, por el precio del dólar los insumos se encarecieron mucho y no plantaron. Ahora hubo una pequeña variación, no está ingresando mucho, pero se espera que en estos días empiece a bajar el precio”, dijo.

Salinas opinó que es una cuestión de mercado, “es un tema de oferta y de manda, como no está ingresando mucho sube el precio, cuando hay exceso de un producto, el precio baja. En el durazno, la manzana y todo lo que recibimos del sur se encareció un poco por el flete, es lo que hizo subir el precio”.

Con respecto a la proximidad de las fiestas y las cenas de fin de año, sostuvo que el viernes, sábado, lunes y martes, habrán descuentos especiales.