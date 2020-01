Más detalles del homicidio ocurrido a la salida de una carpa en La Ciénaga

Con la declaración de cuatro testigos continuó hoy en la Sala III del Tribunal de Juicio en feria la audiencia de debate seguida contra Víctor Alejandro Cruz (19), alias “Pila”, imputado por homicidio calificado por alevosía en perjuicio de Enzo Guerrero.

En la segunda jornada se escuchó la declaración de un policía que intervino en la investigación del hecho y de tres vecinos de Asentamiento La Ciénaga.

Una de las testigos relató que la noche del 16 de diciembre de 2018 se encontraba en la plaza tomando mate con otras parientes cuando vio llegar un auto. El vehículo se estacionó y bajaron cinco chicos, entre ellos, la víctima, quienes se fueron a la carpa bailable.

Un rato después vio regresar a Guerrero, quien se subió al auto y estiró el cuerpo como para sacar algo. Al observar esta actitud, su cuñada comentó: “Están robando en ese auto”. En ese momento vieron salir corriendo a un muchacho que estaba reunido con otros muy cerca. Se dirigió hacia un auto que estaba estacionado frente al vehículo de donde había bajado Guerrero. Arrancó y salió a toda velocidad en la misma dirección que el supuesto ladrón.

La testigo supuso que el conductor reaccionó así porque creyó que le habían robado a él. Para el mismo sector corrieron otros chicos, persiguiendo a Guerrero, y también la policía.

Otro testigo, vecino del asentamiento, refirió que esa noche estaba entrando a su casa cuando escuchó ladrar a los perros. Se acercó a la calle y alcanzó a ver un tumulto de gente que peleaba. Agarró un palo para dispersar a las mascotas que estaban muy alteradas y en ese momento observó que varias personas salían corriendo, dejando a otra tendida en el suelo.

El testigo señaló que se acercó como a dos metros de la víctima. Precisó que el joven se movía, como tratando de ponerse de pie. Dijo que pensó que solo lo habían golpeado. A los cinco minutos llegó la policía en un patrullero y se hizo cargo de la situación.

Agregó que la calle no cuenta con alumbrado público, por lo que no alcanzó a reconocer a ninguna de las personas que huyeron del lugar. También dijo que cuando llegó a su casa no vio ningún vehículo estacionado en esa misma calle.

Los hechos

Todo ocurrió el 16 de diciembre de 2018, alrededor de las 23, en inmediaciones de una carpa bailable ubicada en Asentamiento La Ciénaga.

Según consta en la causa, esa noche, Enzo Guerrero fue sorprendido luego de sustraer el estéreo de un auto que se encontraba estacionado en el lugar. El imputado se encontraba cerca del lugar del hecho y, mientras otros sujetos retenían a Guerrero luego de darle alcance, le asestó un puntazo en el estómago.

En ese momento, la víctima se encontraba inmovilizada por otro muchacho, quien le sujetaba los brazos por detrás de la espalda. Seguidamente, Cruz se dio a la fuga.

Está previsto que finalice el 8 de enero.