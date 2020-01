Discriminada por usar ropa de baño "masculina" en un natatorio de Campo Quijano

Laura Arias Zuccaro tiene 33 años y desde pequeña concurrió al mismo natatorio perteneciente a Luz y Fuerza. El viernes fue con amigas y cuando quiso ingresar a la pileta se lo prohibieron. Habló con el encargado el cual fue sumamente violento en sus palabras, por lo que, llamó a la policía y posteriormente lo denunció. Hoy su denuncia llegará al INADI.

En diálogo con InformateSalta contó que su única intención es que empleados o que la comunidad en general tome conciencia del trato que debe brindar a la gente sin discriminar ninguna condición sexual, vestimenta, y/o género. Resaltó que es fundamental que reciban la capacitación previa de sus superiores para brindar un buen trato. Asegura que el viernes 24 de enero, por usar un short de baño masculino, le prohibieron el ingreso a la pileta y la invitaron retirarse.

"El viernes fui con unas amigas, fui toda la vida a la misma pileta porque mi abuelo era socio, ahí trabajaron mis tíos, mis primos. Yo siempre voy así a la pileta y es la primera vez que me pasa algo así. Habíamos ido a hacer un asado, comimos, esperamos un rato y después nos fuimos a la pileta, fue en ese momento que nunca pudo ingresar a la pileta. No me dejaron entrar".

Posteriormente la joven de 33 años sin entrar en discusión o conflicto con el bañero, que fue quien le prohibió el ingreso, se dirigió hacia el encargado del cual recibió maltrato.







"Me contestó de muy mala manera, me devolvió el dinero por supuesto, pero no fue algo que yo había exigido, sino que el encargado me dijo que agarre el dinero para evitar ningún tipo de problema y que me vaya. En ese momento llame a la policía, mientras cargábamos nuestras cosas en el auto, estaba esperando la policía".

Cuando la policía llegó, al cabo de 15 minutos, dialogó con ellos en el ingreso y los efectivos ingresaron al predio, donde al parecer hubo también maltrato a la policía, por lo que, me invitaron a radicar la denuncia policial.

"Parece que también los trató de muy mala manera porque ellos me dijeron que si o si vaya a hacer la denuncia, nos subimos al auto y me fui directo a hacer la denuncia, no me quisieron dar sus nombres y fue genérica" pero sí lo mencionó como el encargado del lugar al hombre del que recibió el maltrato.

Hoy, Laura decidida a que estas situaciones dejen de darse en distintos ámbitos de nuestra sociedad se presentará en el INADI, para que su caso sea tratado, ya que tras su publicación en Facebook recibió mensajes de un montó de chicas y chicos que viven o vieron situaciones similares.

"No esta bueno que pase, me llegaron no se que cantidad de historias estos días, gente que me llama que me escribe, que no se animó a decir cosas. Hasta chicas que no se anima a mostrar su cuerpo porque son muy pudorosas, que le pasaron cosas parecidas, no tan así. Esta gente necesita tener gente capacitada para este tipo de situaciones. Que traten de capacitar a la gente que trabaja con gente" recalcó.