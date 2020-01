Salta pedirá equidad de recursos en la paritaria docente nacional

Las actividades por las paritarias docentes nacionales, que tendrán lugar en el Palacio Pizzurno (sede del Ministerio de Educación de la Nación), estarán encabezadas por los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, y participarán también funcionarios representantes de todas las provincias.

En diálogo con El Tribuno, Dib Ashur anticipó que "vamos a buscar que se considere a la Argentina como un todo" y a plantear que "dentro de ese todo, hay diferencias".

"En la gestión anterior no hubo paritarias, con lo cual cada provincia quedaba a su suerte y eso generaba que, en la inequidad que hay de recursos en la Argentina, la situación de una persona del norte, del sur o del centro del país sea diferente", remarcó el ministro de Economía.

Para Dib Ashur, "hay cuestiones que plantear en la parte salarial, como un fondo que tenga que ver con el norte argentino, que tiene indicadores socioeconómicos mucho más desfavorables. (...) Hay que ver el tema de infraestructura, de conectividad, de equipamiento y capacitación para los docentes", planteó el ministro.

Sosteniendo que hay que darle más a los que menos tienen. "Creo que entra todo en la asignación de recursos de manera equitativa, pero entendiendo equitativa en que hay que darle más al que más necesita; no de manera igualitaria, que es repartir los fondos dividiendo en las 24 jurisdicciones".

"Nosotros creemos que nuestra situación es más compleja y los indicadores así lo demuestran, en todo sentido", advirtió y remarcó que "por eso, nuestra posición va a ir por esa línea, para tratar de conseguir más recursos para nuestros docentes, nuestras escuelas y nuestros alumnos".

Dib Ashur insistió en la importancia de la posición y dijo que ya la están planteando con algunos funcionarios. "Sabemos que la mejor manera de avanzar en esto es juntarnos las partes, y consiguiendo lo mejor posible y no dándonos la espalda como ha pasado en el pasado reciente", consideró.

Esperan el Presupuesto

El Gobierno provincial no avanzó en la diagramación del Presupuesto nacional para este año, ya que Nación aún no definió el suyo. El ministro Dib Ashur explicó que “no podemos tener previsiones hasta que Nación no termine con su Presupuesto, porque el 80% de los recursos de Salta son de origen nacional”.

“Si Nación no nos pasa los recursos de los cuales va a disponer, es muy difícil que Salta logre hacer una proyección”, explicó el titular de Economía e indicó que, a su vez, el Presupuesto nacional “tiene que ver también con la negociación que haga, exitosa o no, la Nación con los acreedores internacionales”.