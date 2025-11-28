¿Cómo es la diplomatura de la UNSa que te puede llevar a Suiza?

Hoy el ministerio de Economía y Servicios Públicos, en articulación con la Universidad Nacional de Salta y su Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, presentó la Diplomatura en Liderazgo Global, una iniciativa que busca fortalecer competencias de liderazgo, fomentar la participación juvenil y promover la vinculación con espacios internacionales de formación.

Un punto llamativo del programa es que se seleccionarán 10 representantes de Salta para participar de forma gratuita de la AFS Youth Assembly que tendrá lugar en Suiza, donde jóvenes de todo el mundo se reunirán para capacitarse y desarrollar proyectos globales.

En diálogo con InformateSalta, la directora de la diplomatura en Liderazgo Global, Martha Medina comentó que "este año han viajado estudiantes salteños a Nueva York a la reunión anual que organiza la AFS, ahí vieron que otros estudiantes de otros países estaban muy bien preparados y charlaron con ellos. Descubrieron que antes de estos encuentros tenían encuentros de preparación, así nació esta diplomatura".

La diplomatura contará de tres ejes principales en los que se desarrollarán los siguientes temas:

Mapa mundial

Habilidades blandas

Liderazgo

Se debe tener en cuenta que "es totalmente no arancelada la cursada. Las clases serán viernes y sábado, los viernes a la tarde y los sábados a la mañana". Para aquellos estudiantes que sean del interior "se está evaluando brindarles una ayuda económica para el traslado a capital".

La propuesta está dirigida a jóvenes de 18 a 30 años, con residencia en Salta, título secundario completo y dominio del idioma inglés. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 14 de diciembre, y el cursado dará inicio el 6 de marzo de 2026.

Las postulaciones pueden hacerse a través del siguiente formulario oficial https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1bAKyOmrTsvqjylKz5Zv80jifAQexTcy0HQ9Bxnu6t6foGQ/viewform

Medina destacó que más allá de la oportunidad del intercambio con jóvenes de otros países, la diplomatura de por sí entrega un certificado universitario y busca que los egresados puedan evaluar y gestionar proyectos de impacto en la comunidad.