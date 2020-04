¿Se viene el fin de la cuarentena?: "No se puede prolongar indefinidamente"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, reconoció que hay que empezar a analizar cómo se va a flexibilizar la cuarentena. “No se puede prolongar indefinidamente", manifestó, y señaló ejemplos de lugares donde no hay casos positivos. Sumado a esto, detalló que se administrarían la salida en algunos lugares “con un criterio epidemiológico, geográfico y de tipo de actividad”.

La exposición que mantuvo con la comisión de Salud del Senado de la Nación se centró en la necesidad de “comenzar con la actividad económica” aunque advirtió: “si no lo podemos controlar, vamos a volver a frenar”.

Dando orden a su exposición y marcando las diferencias Ginés identificó tres fases de la cuarentena: La primera, total; la segunda, administrada, que se inició el domingo y la última en la que "comenzará la actividad económica y el movimiento social", que está en tratativas.

"Si esto se acelera más allá de lo que podamos controlar, vamos a tener que volver para atrás”

Criterios de flexibilización: geografía y epidemiología

Entre los argumentos más fuertes que sostuvo el ministro está el de localidades que se mantienen confinadas, siendo que no tienen circulación del virus: “Algunos municipios si no tienen casos, si no tienen circulación de gente interjurisdiccional no tienen tanto riesgo. Algunas provincias se han puesto medio feudales, no aconsejamos eso pero no lo podemos cambiar”, remarcó.

Así mismo, manifestó que el transporte es uno de los puntos que más analizan ya que “el tránsito es un mecanismo terrible de transmisión, sobretodo es fundamental evitar el tránsito”.

“Estamos tratando de manejar las cosas y no que estas cuestiones nos manejen a nosotros”.

En torno a estos lugares donde no hay casos positivos, el ministro manifestó que se podrían retomar algunas actividades comerciales, aunque muchos lo desaprueben: “Hay pueblos que no han tenido casos y en esos lugares puede haber un mecanismo con comercios abiertos y en todo caso controlar que no haya más de dos personas y no estén a corta distancia. Pero me sorprende el espíritu reactivo que hay en esos lugares: están muy contentos con mantenerse encerrados” reflexionó sobre el tema y afirmó: “Va a ser la autoridad local la que tendrá que decidir”.

Decisiones supeditadas al orden local

Ante la cesión de facultades que hizo el gobierno nacional, sólo un puñado de intendentes se animó a refuncionalizar actividades comerciales no esenciales. Así como expresa Infobae, Ginés anticipó que si los intendentes elevan propuestas para institucionalizar esas dinámicas locales no tendrá problemas en avalarlas.

En este contexto, recordemos que el Gobernador Gustavo Sáenz se rehusó a flexibilizar la cuarentena en nuestra provincia. “Tomé la decisión de no exceptuar nada, si nos está yendo bien, ¿para qué cambiar? Tomé la decisión de acompañar a Nación, la cuarentena será hasta el día 26”, manifestó en su momento el mandatario provincial, pidiendo entendimiento a quienes no estuvieran de acuerdo con la medida. Será él quien, en definitiva, deba tomar las decisiones de qué manera flexibilizar la cuarentena en nuestro territorio.