Salidas sin distinción de DNI y pulseras azules: Los proyectos que buscan visibilizar el TEA

Desde hace tiempo, la legisladora Mónica Juárez se embanderó con la causa de las familias que tienen algún integrante con Trastorno de Espectro Autista. Manteniendo reuniones con referentes, conociendo de cerca las situaciones que atraviesan, elaboró tres proyectos, dos de declaración y uno de resolución, que fueron aprobados el pasado martes en la cámara baja.

A resumidas cuentas, uno de estos proyectos de declaración, recomienda al Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta declarar de interés provincial la Campaña Nacional denominada “Pulseras Azules”, que tiene como objetivo la Identificación de niños con Autismo.

Complementaria mente se aprobó el proyecto de declaración dirigido Comité Operativo de Emergencia de la Provincia de Salta para que este permita la circulación, a través de una medida de excepción a la persona que actué como acompañante de la persona con Trastorno de Espectro Autista, con Síndrome de Asperger u otras patologías que requieran de acompañamiento, sin que sea determinante la terminación de su DNI.





Hablar de TEA en primera persona

La temática de los proyectos de Juárez sirvieron para poner sobre la mesa temas que visibilizan la realidad de muchas familias salteñas que vienen pidiendo respeto y empatía desde tiempos incalculables. Entre ellos, se encuentra Ada Sánchez, quien es presidenta de la asociación Familia TEA Salta.

Ada es mamá de un niño con autismo. “Llevo 7 años de camino azul. Mi hijo tiene 10 años y a los 3 fue diagnosticado”, cuenta a InformateSalta. Entre sus deseos primordiales, nos dice que resulta fundamental que la sociedad se informe sobre el tema.

“Desde la asociación pedimos detección temprana precoz porque los síntomas son muy visibles para un diagnóstico. Pedimos empatía, solidaridad, cupo laboral, cupo escolar e institucional”, dice Ada.

La elaboración de los proyectos

Ada nos cuenta que llegó a la diputada Mónica Juárez gracias a sus redes. Le envió un mensaje e inmediatamente la legisladora la contactó: “Es una persona súper comprometida, no pensé que me iba a responder porque ya había mandado a varios diputados y ninguno me había respondido”.

Ya con el contacto establecido comenzaron a tomar forma los proyectos que Mónica defendió en la Cámara de Diputados.

Pulseras azules





El proyecto de la identificación a través de pulseras azules se viene aplicando en provincias como Entre Ríos y Corrientes según nos cuenta Ada. Entre sus aclaraciones, nos explica que el uso de las pulseras azules no es obligatorio, es para personas en situación de riesgo, peligro o pérdida.

Según expresa la mujer, el aislamiento por la pandemia profundizó situaciones complejas para las familias que cuentan con algún integrante con TEA ya que las salidas resultan fundamentales para ellos.

“Al no tener recreación sumado al aislamiento, las conductas de nuestros hijos son desafiantes, representan algunas de las características preocupantes y estresantes del autismo. Al no tener su rutina diaria de ir a terapia, escuela, recreación, al no hacer nada ahora por estar aislado se frustran, tienen estrés, se escapan”, cuenta Ada, añadiendo: “Teniendo una pulsera azul que diga ´tengo autismo llame al 911´ una persona puede identificarlo y ayudarlo”.