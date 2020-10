Marcha de choferes: “Nuestro secretario de UTA lo único que hace es actuaciones mediáticas”

El reclamo de los choferes tiene varias aristas, dignificación salarial, paritarias, falta de representación gremial, despidos y sanciones arbitrarias, entre otros puntos. Los colectiveros autoconvocados volverán a marchar hoy desde las 15, partiendo desde el Monumento a Güemes hasta la sede gremial en calle San Luis.

“Tenemos un problema de paritaria, representatividad, las empresas no están dando los uniformes para trabajar, los protocolos no se están cumpliendo para que los empleados puedan trabajar de una manera segura, estamos teniendo cada vez más contagiados, somos un servicio que nunca paramos”, dijo en InformateSalta uno de los colectiveros autoconvocados, Rubén Quispe.

De acuerdo a lo expresado por el chofer, la empresa Transal es la que más despidos efectuó durante el año. Los autoconvocados pertenecen a las empresas Tadelva, El Condor, Lago S.R.L–San Ignacio S.R.L UTE, Transal S.R.L–UTE Línea Bus, Ale Hermanos, Alto Molinos y Ahynarca.

“Desde que Miguel Barrera asumió en UTA, representó al sector empresarial y no a los trabajadores. Anoche mandaron un acta que está circulando con un supuesto acuerdo de paritarias, pero tenemos que ver si esa acta abarca a la provincia de Salta porque lo que se firmó no AMBA no abarca al interior. Nuestro secretario de UTA lo único que hace es actuaciones mediáticas”, acusó Quispe.