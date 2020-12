Un pancho en mal estado le habría provocado la muerte a un niño de 4 años

Un dolor inmenso y un porque que no encuentra respuestas, es lo que siente Sandra Bautista, una mujer de La Merced, madre de Elías, un pequeño de 4 años que falleció luego de contraer dos bacterias al comer un superpancho que habría estado en mal estado.

En redes sociales, la mujer contó que los primeros días de noviembre, su hijo le insistió para que lo llevara a jugar al parquecito. Ella al principio no quería, pero el niño lloró tanto que aceptó. Jugó toda esa tarde y en el camino de regreso a su casa, Elías le pidió comer un pancho.

La madre le compró un superpancho y una gaseosa en una sandwichería de esa localidad y después de haberlo ingerido el pequeño comenzó a sentirse mal. Dolor de panza, vómitos, diarrea, la pusieron en alerta y decidió llevarlo al hospital.

Al día siguiente, su salud no mejoraba, hizo una nueva consulta, le colocaron suero, sin ningún efecto, Elías gritaba del dolor que sentía. Recién en una tercera consulta, el médico decidió derivarlo al Hospital Público Materno Infantil.

En el nosocomio capitalino, le practicaron varios estudios y descubrieron que tenía dos bacterias, Adenovirus y Rotavirus, que suelen contagiarse de alimentos en mal estado, el pancho fue lo último que había comido.

Pasaron los días, seguía internado, estaba con un cuadro de desnutrición y cuadro renal agudo que causó problemas en sus riñones, su salud era cada vez más delicada, hasta que lamentablemente perdió la vida.

“Mi bebé entra a terapia un 11 de noviembre y fallece 11 de diciembre, un mes en terapia, no pudieron controlar. Con las defensas baja me le agarró neumonía. El nefrólogo de mi hijo ya me había dicho que mi hijo quedaría con un cuadro renal crónico, se tendría que hacer diálisis toda su vida. Quizás Dios no quiso que mi papi sufriera y decidió llevarlo con Él. Le prometí a mi familia volver a casa con mi papito. Y miren como lo traje en un ataúd, muerto. Así lo retire hoy ya no lo tendré nunca pero nunca más. Si cuento esto es para que tengan cuidado. Ya se me murió mi hijito, que no pase esto con otro niño inocente,” expresó Sandra.