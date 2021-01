Refacción de escuelas: “Esperamos llegar con 90% de baños arreglados”

Salta cruza los dedos para que el 1° de marzo los chicos retornen presencialmente a las escuelas luego de un año lejos de las aulas, pero con la incertidumbre no solo por cómo será la cuestión epidemiológica, sino también por el estado edilicio de los establecimientos.

Cabe señalar que, en las últimas horas, InformateSalta salió a hacer un relevamiento de las instituciones educativas por la Capital, viendo varias falencias como basura en los accesos, malezas de gran tamaño en los alrededores, roturas, entre otros problemas estructurales.

Al respecto el secretario de Administración y Control de Procesos del Ministerio de Educación, Carlos Pellegrini, habló con CNN Salta -94.7 MHZ- donde aclaró cómo están trabajando desde la cartera para el acondicionamiento de los inmuebles como las expectativas de tratar que la mayor cantidad llegue en condiciones para el ciclo lectivo.

“La inversión que se debe hacer es permanente, demanda una inversión grande para que estén en condiciones, por distintos motivos las escuelas no han ido recibiendo la inversión necesaria a lo largo de los años y nos encontramos con una situación de deterioros importantes”, argumentó en primer lugar.

A esto indicó que desde el Ministerio “interpretamos que vamos a llegar, si Dios quiere, con el 85% o 90% de los baños arreglados y con el agua en condiciones para las clases”. También sentenció que “la prioridad son los baños, garantizar el acceso al agua, que su calidad sea la correcta”.

En cuanto a las imágenes de las malezas que se vieron tapando varias escuelas, Pellegrini consideró en el programa Verano CNN que “en estos momentos, por las lluvias, los pastos crecen y el aspecto es otro, nosotros ya estamos yendo a trabajar en el desmalezado, será uno ahora y otro antes de las clases”.

Consultado sobre qué pasará con las escuelas que no puedan estar con las condiciones mínimas para el retorno presencial, el contador reconoció que “si hay una situación donde no estén en condiciones para el inicio de clases, no se darán; la intención es llegar”, dijo esperanzado para concluir.