La conoció por Tinder y rápido la invitó a su casa: ella lo durmió y le robó 20.000 dólares

Un hombre de 50 años fue víctima de una viuda negra a la que contactó por la red social Tinder y que le robó 20.000 dólares (1.795.144 pesos) en el barrio porteño de la Chacarita.

La mujer lo dopó con un fuerte sedante que le puso en la bebida y, luego de maniatarlo, le desvalijó el departamento.

“Esto fue hace dos días y todavía sufro falta de memoria. Cuando me hizo efecto, me desplomé y creo que me golpeé contra una mesa”, señaló el hombre, que se identificó sólo como Walter.

Conoció a la joven por la aplicación de citas y la invitó a un bar para tomar algo y luego a conocer su departamento.



Una vez adentro, ella le colocó una droga en la bebida sin que él se diera cuenta y lo durmió.

“Al tercer trago que tomé ya me sentí cansado y después no recuerdo más nada”, explicó Walter, que cuando recuperó el conocimiento se encontró atado con precintos, con su departamento revuelto y con que le habían sustraído todos los objetos de valor y la suma de 20.000 dólares.

Radico la denuncia en la comisaría local y se trabaja para identifi car a la viuda negra, que se presentaba cono “Marita” en Tinder, y que quedó grabada junto a sus dos cómplices por la cámara de seguridad del edificio. /Crónica