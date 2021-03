Vacunación en el CIF: Aseguran que no hubo incumplimientos

En el marco de la investigación por la colocación de 50 vacunas Sputnik V a personal del CIF, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó el pasado jueves al jefe del Departamento Técnico Científico del CIF, Pedro Dilmar Villagrán.

La funcionaria judicial lo acusó de supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal y en carácter de autor. En las próximas horas, Villagrán realizará una presentación por escrito a cargo de la abogada defensora, Melina Guzmán. Cabe recordar, que se encontrar sin declarar.

"Como encargado de la parte científica, técnica y de higiene y seguridad, tiene a su cargo más de 150 personas que realizan manipulación de cuerpos y muestras biológicas. Desde el 2012 se encarga de requerir vía email o por nota al Ministerio de Salud las vacunas, lo hace todos los años antes de marzo. En ningún momento requiere o hace la adquisición por medios irregulares" indicó la letrada InformateSalta.

Especificó que si bien en un momento se giraron notas al ex Procurador Pablo López Viñal respecto al pedido de parte de la Dirección del CIF, las mismas no eran contestadas porque no están dentro de las funciones o deberes de las diferentes Jefaturas del CIF. En cuanto al Servicio Médico del Ministerio Público, Guzmán dijo que Villagrán tampoco tiene funciones para intervenir en esta situación.

"Ni si quiera está estipulado en las Resoluciones Ministeriales cuales serían las funciones que tiene el Servicio Médico del Ministerio Público Fiscal frente al CIF, no hay incumplimiento de deber porque no existe el deber expreso de realizar la prevención por inoculación de vacuna" agregó.

Lista para recibir la vacuna Sputnik V

Melina Guzmán, defensora del ingeniero Pedro Dilmar Villagrán sostuvo que su defendido recibió desde el Ministerio de Salud la información que de sus 150 empleados debía decantar 50 para recibir la dosis de (SPUTNIK-V) contra la COVID-19, que era con la dosis que contaban, listado del que el mismo Ingeniero se excluyó y que pasó estrictos controles.

"Personal de primera línea que esté con un riego altísimo de tener contacto con el virus para que sea inoculado. Del listado se hizo una depuración de los que están más expuestos. Esta lista se le envía por email a las personas responsables de realizar la vacunación del Ministerio de Salud y ellos aprueban" indicó Guzmán a InformateSalta.

Confirmó que los 50 empleados vacunados fueron citados el día 4 de febrero en el Centro Vacunatorio del Centro de Convenciones.

"Tenían que presentar no solo el DNI sino también el recibo de sueldo, se realizaba un cotejo con la documentación requerida para acreditar que era la persona que se indicaba. Hubo un triple control de esto. Ni el Ingeniero Villagrán ni amigos ni familiares fueron inoculados" contó agregando que su defendido es diabético y sin embargo no se anotó en la lista para recibir la vacuna.

Con licencia y afectado por la situación

La defensora técnica del ingeniero Pedro Villagrán confirmó que su defendido se encuentra de licencia por su situación emocional directamente vinculada a la situación que vive.

"Su médico psiquiatra a requerido que se tome una licencia porque está bajo el uso de medicación a consecuencia directa de esta situación" adelantó que en el transcurso de la jornada presentará por escrito la declaración del Ingeniero.