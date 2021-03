Femicidio de Macarena Blanco: Un anónimo asegura que trabajaba en Güemes

Adriana Mejias, ex profesora de Macarena Sol Blanco Domínguez participó de la marcha por el "Día internacional de la Mujer" que se desarrollo ayer en la tarde.

La mujer dialogó con Canal 9 Multivisión, se mostró conmocionada pero a su vez comprometida en saber que le pasó a su amiga y alumna a la que describió como la persona "mas buena", "más dulce" y "entregada". Catalogó la muerte la joven como "una muerte de odio".

La profesora es quien recibió a través de su celular un mensaje anónimo que daba cuenta de una supuesta vinculación con la prostitución por parte de Macarena, particularmente en General Güemes, más el dato de la dirección donde posteriormente fue encontrada sin vida la joven.

"Me comunique con el 911 y di los datos que tenía. Es un mensaje anónimo, me dijeron en donde ella y en qué calle, no es en esta localidad. Es de General Güemes. Que la veía ejercer la prostitución en Güemes. Pero que hace como un mes no la veían más"

Recordó que el sábado, fue el marido de Macarena quien junto a su pequeño hijo se acercó a su domicilio buscando saber donde ejercía la pasantía su esposa, pero durante el tiempo que estuvieron juntos lo notó sumamente tranquilo, mientras ella se encontraba desesperada.

"A qué clínica la habíamos mandado a hacer pasantía, yo le expliqué que no la había mandado a ninguna clínica. Como Macarena era epiléptica pensamos que había tenido algún episodio en la calle, él comenzó a llamar al San Bernardo y yo a las clínicas privadas, al ver que no la ubicábamos le dije que se vaya a la Central a hacer la denuncia de desaparición de persona, él ahí se fue" agregó.

Posteriormente, ella le pidió permiso para publicar a través de su cuenta de Facebook la búsqueda de Macarena, cosa que le permitió una vez que la madre de la joven supo la novedad.

"El domingo hice la publicación , empezó a difundirse y después me llega la información que habían encontrado el cuerpo de ella en la Alvarado.

Por último, la profesora dijo: "Espero que el bebé este bien. Tiene 4 añitos. Entiende todo. ¿Cómo le explicas a un bebé que ya no está su mamá? ¿Cómo le explicas a una mamá que ya no está su hija? Porque algún infeliz decidió quitarle la vida. Nadie tiene derecho sobre la vida de nadie ni desde la concepción. Nadie tiene derecho a tu vida."