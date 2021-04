Los mejores goleadores de la Selección Española

David Villa - El Guaje

Su primer equipo fue el “Langreo” pero debutó en 2005 frente a la selección de San Marino y ahora es el máximo entre los máximos goleadores en La Liga española.

Empezó su carrera con el “Real Sporting de Gijón” en la Segunda División, hasta que en 2003 fue contratado por el “Real Zaragoza” donde ganó una Copa del Rey y la Supercopa de España.

En el “Valencia C. F.” termina la temporada 2005-2006 con 25 goles e incluido en los cincuenta futbolistas candidatos al Balón de Oro.

El 21 de mayo de 2010 firma con el equipo F.C. Barcelona ayudándole a ganar su primer título de su etapa culè. Consiguió su primer título de La Liga ante el Levante U. D.

La primera Supercopa de Europa llega un año después tras el triunfo contra el F. C. Oporto.

Raul Gonzales Blanco

Desarrolló la mayor parte de su carrera en el Real Madrid C. F.

Inició su carrera en las divisiones inferiores del Atlético Madrid, marcando 65 goles y ganando el campeonato infantil de España.

En el ‘92 el Real Madrid capta el talento de Raul donde logra anotar 71 goles en 33 partidos, el año siguiente fue promovido al segundo grupo juvenil y en el 1994 fue convocado para la selección española sub 18, debutò oficialmente con el La Liga frente al Zaragoza convirtiéndose en el futbolista más joven en la historia del club y donde también consigue su primer título ganando la Liga española

El 1998 es el año de la Supercopa de España gracias a la victoria contra el Barcelona F. C., la victoria contra la Juventus en la final de UEFA Champions League donde ganó su primer título internacional y Copa Intercontinental contra el Vasco da Gama de Brasil.

Fernando Torres - El Niño Torres

Uno de los jugadores más populares de La Liga española, en el 2001 a los 17 años debuta en Segunda División del Atlético de Madrid donde en un partido contra el Albacete gana marcando su primer gol.

Torres gana también muchos trofeos fuera de La Liga española donde consigue ser el máximo goleador y mejor jugador en las formaciones sub 15, 16, 17, 18 y 19.

Solo en el 2002 Torres debuta oficialmente en un partido contra F. C. Barcelona que acaba en un 2-2.

El 2007 es el año del Liverpool F. C. anotando su primer gol contra el Chelsea y donde batiò muchos récords del club como marcar mas de 20 goles en una temporada, se queda en el equipo durante tres temporadas.

Con el Chelsea F. C. consiguió la UEFA Champions League y la FA Cup en el 2012 y UEFA Europa League en 2013.

David Silva

A los 5 años le rompen un brazo de un balonazo mientras hacía el recogepelotas, a los 14 años el Valencia C. F. lo incorpora a sus categorías inferiores donde se queda hasta los 17 cuando gana el título del campeonato cadete español.

En 2006 debuta en la máxima categoría española con el R. C. Celta de Vigo y en el 2007 regresa al Valencia C. F. tras ser descartado por el Real Madrid C. F. por su baja estatura.

El 2008 a pesar de las destituciones de dos entrenadores y la dimisión del presidente Soler, Silva consigue la Copa del Rey.

El Manchester City F. C. en el 2010 decide contratar David por 4 temporadas, acabando tercero en la Premier League y cosechando del título FA Club.

Conquista la Community Shield y la Capital One Cup durante la campaña 2012/2013 terminando con la segunda Premier League.

Silva vuelve a España para jugar con la Real Sociedad tras conquistar 13 títulos en el Reino Unido.

Formó parte de la selección nacional que consiguió la Eurocopa en 2008 y 2012 y la primera Copa Mundial de la FIFA.