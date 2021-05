Federal A: Gimnasia y Tiro empato con Chacho For Ever

Gimnasia y Tiro no pudo ganar frente a Chaco For Ever, era lo indicado porque jugaba como local en el Gigante del Norte, pero se tuvo que conformar con un empate, duro empate por 1 a 1, válido por la cuarta fecha de la zona 2 del Federal A.

Si bien fue el peor partido del conjunto millonario en lo que va del certamen, al menos logró mantener el invicto frente a uno de los punteros del grupo.

En medio de un trámite parejo durante el primer tiempo, fue la visita la que abrió el marcador con un tanto de Allende a los 34 minutos, obligando al albo a dar vuelta la historia en su propia casa.

En el segundo tiempo, con Gimnasia buscando el empate y For Ever intentando de contragolpe, el albo el que logró igualar el encuentro con un tanto de su goleador Juan Manuel Perillo, a los 30 minutos. Antes, el atacante había tenido un tiro en el travesaño.

A partir de allí, cualquiera de los pudo haber aumentado cifras pero al ninguno volvió a mover el marcador.

Con este empate, Chaco For Ever sigue como puntero, con ocho unidades, y Gimnasia y Tiro queda a dos, con seis puntos en la tabla.