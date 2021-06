“Me da vergüenza el Presidente, torpe, guarango, racista..., peor imposible..., se muere solo y se entierra solo...”

Las declaraciones del Presidente que irritaron a Brasil y México, las internas e indefiniciones dentro de Juntos por el Cambio y la frustrada llegada de las vacunas Pfizer y La alianza de Cristina Kirchner con Putin son algunos de los temas sobre los que se ha pronunciado la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en diálogo con La Nación.

“Es una especie de racismo proveniente de un inmigrante muy torpe, muy tonto”, expresó Carrió acerca de los dichos de Alberto Fernández que repercutieron en toda la región. Y agregó: “La voz de un presidente argentino no puede ser la voz de un guarango, racista. Me da vergüenza porque él es el presidente de todos los argentinos. Es trágico y a su vez termina siendo hilarante, es como reírte en un velorio. Peor papelón es inimaginable. Lo peor es que se muere solo, se entierra solo y nadie lo ayuda”.

Aquellas declaraciones del Presidente en compañía de su par español, Pedro Sánchez, motivaron otras duras definiciones de la dirigente opositora: “Prefiero que no hable. Él dice que es profesor, pero no lo es, nunca ganó una titularidad de cátedra, es un farsante. Que no diga más que es profesor, porque habla mal de todos los maestros, habla mal de la UBA”. Y arremetió también contra Cristina Fernández de Kirchner: “Siempre dije que los Fernández son ordinarios, son muy vulgares. No me pueden decir que es un Gobierno que reconoce los derechos humanos de los pueblos originarios, mientras descalifica a todos los hermanos indígenas argentinos”.

El armado de las listas de cara a las elecciones legislativas sigue generando controversias entre el ala moderada de Juntos por el Cambio, en la que se incluye Carrió, y los sectores más radicalizados, con Mauricio Macri y Patricia Bullrich a la cabeza. “Hablo con Patricia y tengo una relación muy franca con ella; fue parte de la Coalición Cívica. Tenemos una relación de total sinceridad. Hemos estado juntas, luego se fue, pero nunca cortamos la relación. Patricia no puede especular conmigo porque la conozco mucho. Le conozco todas las caras”, dijo Carrió con relación a la presión que la exministra de Seguridad ejerce para liderar la lista en el ámbito porteño, distrito en el que varios dirigentes del espacio opositor no verían con malos ojos que fuera ocupado por Vidal.

“María Eugenia va a tomar una decisión autónoma, tiene un liderazgo nacional indiscutible, su decisión va a ser tomada con total autonomía, acompañada por todos nosotros”, sostuvo Carrió y dejó una definición que acaso tenga como destinatario a Macri, quien le propuso a Vidal que compita en la provincia de Buenos Aires: “La gran agenda en materia de avance de igualdad de derechos entre mujeres y hombres es, justamente, acompañar a las mujeres líderes en sus decisiones sin presión alguna”.

Carrió no se bajó de la pelea por una propia candidatura: “De ser candidata voy a serlo en la Provincia y en primer lugar. Ya no estoy para el sacrificio. Ya he pasado muchas elecciones, he perdido y he ganado”.

“La última reunión de Juntos por el Cambio fue muy buena –expresó Carrió–. Los que queremos la unidad y queremos estar juntos, trabajamos fuerte para limar asperezas y mantener la amistad política. A fines de julio se va a definir, vamos a tratar de lograr la unidad en la mayor cantidad de casos posibles y donde no sea posible habrá un acuerdo civilizado en una interna que mejore la coalición y no la destruya”.

Sin embargo, esa armonía parece estar tironeada por el radicalismo de un lado y un sector del peronismo por otro, quienes procuran tener mayor presencia y poder de decisión en la coalición opositora. Al respecto, Carrió dijo que “estuvieron en mi casa Daniel Salvador, Maxi Abad, el jefe de los intendentes radicales (Miguel Fernández). Es un trabajo paso a paso. Les pido a todos que no sea público, que haya armonía y se trabaje en conversaciones privadas”. La dirigente también se mostró de acuerdo en ampliar el espacio a sectores del peronismo republicano: “En eso está trabajando muy bien (Miguel Ángel) Pichetto y otros actores”.

“Nosotros tenemos una agenda muy importante para adelante que Cristina no tiene. Cristina queda encerrada en Rusia, en Venezuela. Nosotros no queremos la Argentina del encierro, queremos una Argentina abierta al mundo y en profunda comunión con los valores que nos unieron por décadas”.

Por último, la líder de la Coalición Cívica pidió mayores aperturas: “Para septiembre el país va a estar vacunado. Tenemos que empezar a trabajar rápidamente, puede haber restricciones pero es posible que dejen los domingos y que permitan que la gente circule los sábados para que los comercios funcionen. Hay que insistir. Ya en la Ciudad la gente está en las plazas, no abrir un bar en la vereda carece de sentido”.