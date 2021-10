Mavys Álvarez confesó si tuvo un hijo con Diego Maradona

En las últimas horas se publicó la cuarta parte de la entrevista que Mavys Álvarez, la cubana que fue novia de Diego Maradona cuando tenía 16 años, dio en exclusiva para América Tevé, el canal 41 de Miami. En esta última entrega de la charla, Mavys reveló que quiso tener un hijo con Diego.

"¿Tu pensaste en tener hijos con Maradona?", le consultó el periodista Mario J. Pentón. "Quise tener hijos con él", admitió Álvarez y agregó. "En mi ilusión, sí. Lo pensé. Incluso me hice pruebas de embarazo, porque se me atrasaba el período. En ese momento, yo no estaba bien".

"¿El quería tener hijos con vos?", profundizó el periodista. "Por lo que me dijo, quería". Rápidamente, el entrevistador preguntó: "¿Tus hijos son de Maradona?", a lo que Álvarez contestó con un "No" tajante.

Además, contó detalles de cómo se cortó su vínculo con el Diez. "En 2005 él viajó. No recuerdo adónde fue y pasaron meses en los que no me llamaba, tampoco respondía una llamada. Nada. Un día me llamó un día a las tres de la mañana y yo recién me había enterado de que estaba embarazada. Me dijo: 'Hola, Mavys'. Y yo le respondí: ¿Sí, dígame?. Yo siempre le decía 'Hola, nene, ¿cómo estás?, hola mi vida". 'Hola, Mavys, habla Diego´', me respondió. ´'Sí ya sé, ¿qué querés?, le dije. Y ahí Ahí se quedó mudo y le corté", recordó Mavys sobre la última vez que tuvo contacto con Maradona.