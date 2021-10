Fuerte video: Cristian U trasladó a su padre a un hospital porque nunca llegó la ambulancia y murió en sus brazos

"Que todo el mundo mire que estoy levantando a mi viejo muerto del auto en el hospital Argerich. ¡Nadie vino!", exclama Cristian U. en un video que compartió en las últimas horas en su cuenta de Instagram.

"¿No hay un médico? ¿Nada? ¡Que hijos de p... que son!", acota una mujer, que sostiene el teléfono del ex Gran Hermano mientras registra todo lo que ocurre en la puerta de dicho centro de salud.

En la grabación, se observa cómo Cristian levanta a su padre del asiento trasero de su auto y, con la ayuda de un familiar, lo recuesta en una camilla.

Según cuenta el ex Gran Hermano en la descripción del posteo, en la madrugada del domingo su padre empezó a tener convulsiones, llamaron a emergencias, pero la ambulancia nunca apareció.

"No solo perdí lo más importante de ni vida, a mi papá, sino que sentí la peor mierda que sienten los argentinos, el manoseo", expresó, indignado, el ex participante del famoso reality, en dicha publicación.

"Anoche, mi viejito empezó a convulsionar. Su pareja llamó al 911 y al SAME. Inmediatamente, me avisaron. Tardé en llegar 10 minutos a su casa. Desde el primer llamado al SAME hasta que tomé la decisión de cargármelo en brazos pasaron 20 minutos. Desde que bajé del auto, lo subí y lo llevé al Argerich pasó media hora. Cuando estaba llegando al Argerich recién estaban saliendo la ambulancia. Llegamos a los gritos con mi hermano. Solo nos dieron una camilla. Lo tuvimos que bajar nosotros y entrarlo al hospital", detalló en el video el ex Gran Hermano.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Cristian Urrizaga (@cristianurrizaga)

Por último, Cristian U cuestionó a la clase dirigente. "Después de todo esto solo me queda la imagen de los representantes de la salud haciendo campañas políticas, mostrando la tecnología de los móviles, los nuevos helicópteros.... Es todo una mentira... es todo prensa para seguir al frente de sus cargos", sentenció./A24