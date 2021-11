“La verdad es que no extraño jugar al fútbol”, confesó Carlos Tevez

Carlos Tevez, exdelantero de Boca y el seleccionado argentino, aseguró que no extraña jugar al fútbol de manera profesional tras haber tomado la decisión de desvincularse de la institución Xeneize en junio de este año luego del fallecimiento de su padre.

"La verdad es que no extraño jugar al fútbol. Estoy disfrutando de mi familia, de mis hijas y la estoy pasando realmente bien", aseguró el Apache en su primera aparición pública luego de haberse alejado de la actividad profesional.

El campeón de la Copa Libertadores de América y del mundo con Boca Juniors en 2003 también habló sobre su futuro y al respecto dejó en claro que no sabe si volverá a jugar profesionalmente.

"Ni yo sé qué voy a hacer en el futuro, estoy disfrutando el momento. En el mientras tanto me cuido y si llega algo que me interese y me motive lo veré", continuó en diálogo con la señal de cable ESPN.

"Lo que me pasó en el tramo final es que cargué con muchas cosas personales. Lo tuve a mi viejo internado durante un año y no fue fácil", explicó respecto de la determinación de abandonar el club de La Boca a mediados de año.

"Sabía que se venía un recambio muy grande y se necesitaba al mejor Tevez. Y el mejor Tevez no estaba. No sentía ese fuego, esas ganas. No tengo 20 años, tengo 37. Entonces si no rendíamos, ¿a quién le caían? A Tevez. Si estaba bien, me la banco. Si hay un futuro, es afuera. Acá, solo con la camiseta de Boca", se sinceró "Carlitos" sobre su nivel personal en su último paso por Boca.

Tevez, actualmente sin club, además se refirió a la posibilidad de ser dirigente de Boca en el futuro y a su presente afuera de los campos de juego. "¿Si me imagino de dirigente? No lo sé. No me imagino de nada. Hace un año estoy haciendo el curso de técnico, el año que viene voy a hacer coaching", comentó.

"Todos piensan que si me meto en la política voy a ir contra Román. No es así. Si me llego a meter, es para proponer una idea o un proyecto. Ni contra Román, ni contra Bermúdez ni nadie. Yo quiero que mañana Boca gane y después gane la Copa Argentina", explicó, a la vez que aseguro que su relación con Riquelme, actual vicepresidente del club, es "buena".

Por último, Tevez se refirió a Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, a quien catalogó como el mejor del fútbol argentino: "Gallardo es el mejor técnico de la historia de River y hoy es el mejor técnico de Argentina". /A24