Tragedia: un tren arrolló a dos menores y falleció un niño de cuatro años

Un niño de 4 años murió este domingo al ser atropellado por una formación del tren Roca a la altura de la estación Bosques, en el partido de Florencio Varela. Fuentes oficiales le dijeron a Infobae que la víctima “se soltó de la mano de su madre cuando iba hacia un cumpleaños”. Tras el accidente, los familiares del menor fallecido agredieron salvajemente al maquinista e intentaron incendiar los vagones. “No pude hacer nada, la mamá no lo agarró”, se defendió el conductor.

Según la investigación en curso, cerca de las 14, a los pocos minutos de haber salido de su casa en dirección a donde sería la fiesta, el menor, identificado como Thian Gadiel Alfaro, se alejó corriendo de su mamá e intentó cruzar las vías lejos del paso habilitado. “Vio que la formación se acercaba y se quedó paralizado”, explicaron fuentes con acceso al expediente a este medio.

El conductor, por su parte, no llegó a frenar y lo embistió. Debido al impacto, el nene murió en el acto. El abuelo de la víctima, que vive cerca de la estación, vio lo que sucedió y corrió a socorrerlo. “El hombre levantó el cuerpo del pequeño del suelo y lo llevó a su domicilio, pero para ese momento ya había fallecido”, ampliaron las fuentes sobre la tragedia.

Lo cierto es que, luego del accidente, un grupo de aproximadamente 60 vecinos comenzó una protesta en el lugar donde murió el chiquito. Fue en ese contexto que agredieron salvajemente al maquinista: “Lo golpearon y le arrojaron piedras e, incluso, en un momento intentaron prender fuego el tren con él adentro”, precisaron.

Los pasajeros de la formación, al ver lo que sucedía, impidieron el ataque y comenzó así, según las fuentes, “una batalla campal” en la que también quedó involucrado un guardabarrera que, al igual que el conductor de la formación, resultó con heridas de diversa gravedad.

“Me robaron todo, loco, me robaron todo. Yo no tengo la culpa, no pude hacer nada, la madre no lo agarró”, se escuchó decir al maquinista en un video que filmó uno de los testigos que estaba en el lugar y que luego circuló en las redes sociales.

Por su parte, la madre de la víctima, de 22 años y embarazada, terminó en estado de shock y fue asistida por miembros del Comando de Patrulla de Florencio Varela, quienes también fueron atacados por los vecinos con piedras, pero lograron resguardar a la mujer y trasladarla a una comisaría cercana para tranquilizarla.

Según la información oficial a la que accedió Infobae, al ver el patrullero que socorrió a la mamá de la víctima, el maquinista y el guardabarrera se acercaron corriendo para pedir ayuda y también fueron auxiliados y rescatados. Los dos, en un primer momento, fueron atendidos por personal del SAME en la comisaría.

En paralelo, una ambulancia y otro patrullero fueron hasta la casa del abuelo de la víctima, quien se había llevado los restos de su nieto. Una vez en el lugar, trasladaron al hombre y el cuerpo del chico hasta el Hospital Mi Pueblo, donde constataron que nada se podía hacer por el menor.

Por su parte, la empresa Trenes Argentinos informó en su cuenta oficial de Twitter que el ramal Bosques-Temperley de la línea Roca se encontraba este domingo por la tarde con “servicio reducido entre Plaza Constitución y Florencio Varela”, mientras que el de que hace la ruta Bosques-Quilmes terminaba su recorrido en Berazategui, a causa del trágico accidente.

En tanto, la Unidad Fiscal de Instrucción N°7 de Florencio Varela, especializada en Delitos Culposos y a cargo de Roxana Giménez, dispuso que la Policía Científica realice las pericias en el lugar del accidente para tratar de reconstruir el hecho. También aguardaba el resultado de la búsqueda de las cámaras de seguridad de la zona y de las que tiene el tren.