Habló Ambar, la novia del brasileño que atacó a Cristina: "estoy desconcertada, me están amenazando de muerte"

Ambar, la novia de Fernando Andrés Sabag Montiel, el hombre que fue detenido tras gatillar contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en un intento de magnicidio, rompió el silencio y dijo que está "desconcertada" por lo que sucedió. Además, sostuvo que la amenazan.

"Para mí era una persona copada, que hace chistes, amoroso, buena persona, no tenía pensado que sería capaz de algo así", remarcó Ambar en diálogo con Telefe.

Nicolás, otro de los amigos del trabajo de Sabag, en la venta de algodón de azúcar, también se defendió. "No tenemos nada que ver nosotros, eramos compañeros de trabajo y había una amistad de ahí", dijo .

"Era tranquilo, hacía chistes, venía a trabajar", acotó. "Fuimos amigos un tiempo, lo conocí en una fiesta", aseguró Ambar, la joven que negó ser la novia, pero reconoció que convivían hace un mes.

"Se quejaba de la economía, de la suba del dólar pero como uno más, no con agresividad", remarcaron los compañeros de trabajo. "Nosotros no somos psicólogos, no creo que un bullying haga una cosa así", agregó.

Fernando André Sabag Montiel, quien le gatilló un arma a la Vicepresidenta, fue entrevistado por la señal Crónica TV por los planes sociales.

Ambar se refirió también al allanamiento ocurrido en la casa que compartía con el agresor de la vicepresidenta y negó haber visto las cajas con balas o cualquier tipo de arma.

"Tal vez las tenía escondidas", supuso, y aclaró que no estaba allí todo el tiempo, ya que varias horas del día las veía ocupadas por su trabajo o por visitar familiares.

"En el allanamiento se llevaron muchas cosas mías y ahora ando con lo puesto. Me gustaría que me devuelvan aunque sea la ropa porque yo no tengo nada que ver con esto", pidió ante la cámara y el micrófono, visiblemente angustiada.

"Nosotros somos trabajadores, nada más. No tenemos nada que ver con esto. Cuando la gente está alterada tiende a meter todo en la misma bolsa y no es así", agregó Nicolás, e insistió en que él, Ambar y el resto de los presentes son ajenos a la causa.

Luego, la joven fue consultada sobre la posibilidad de que Montiel esté medicado. "Tiene escoleosis, pero no sé si toma pastillas para algo más".

De inmediato, en la siguiente pregunta, respondió sobre la aparición de un abogado que se presentó para defender al atacante. Sostuvo que no lo conoce y que no lo contactó: "No sé de dónde salió, nunca llamé a nadie para que lo defienda".

Además, dijo que no tuvo comunicación con el único imputado en la causa y que se encuentra viviendo "una pesadilla, un calvario"

"Nos amenazan por redes, que nos quieren matar. Es una situación horrible la que estamos pasando", denunció preocupada.

A modo de conclusión y mientras los conductores del noticiero les agradecían por el testimonio, Ambar recalcó estar "perpleja" y dijo que recibió amenazas, al igual que sus amigos, a través de las redes.