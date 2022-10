Moratoria por jubilación sin aportes 

La Constitución Nacional se reconoce el acceso a la seguridad social como un derecho constitucional. Sin embargo, también hay que considera que, para llegar a obtener la jubilación y pensión, el ciudadano debe cumplir con dos requisitos: tener la edad (60 años para las mujeres, 65 para los hombres) y haber cotizado 30 años de aportes. Lamentablemente 7 de cada 10 argentinos aseguran no llegar a ese número o peor aún, no haber podido realizar dichos aportes nunca. ¿Qué se puede hacer?

La solución a quienes no tienen aportes

Atendiendo a la necesidad de la población, nacen las leyes moratorias previsionales. Estas indican que de acuerdo a las condiciones socioeconómicas del ciudadano, será posible obtener jubilación sin aportes o bien, aunque no tenga la cantidad que establece la ley que regula la seguridad social. Hablamos entonces de una flexibilización de la ley.

Esto es de gran interés para los ciudadanos pues, hay una excesiva cantidad de personas que trabajan bajo la modalidad informal. Sin mencionar a las amas de casa que, aunque tienen un trabajo diario, este no es remunerado y por supuesto, no genera aportes para la seguridad social.

La moratoria previsional funciona para personas sin ningún aporte. De hecho, uno de los principales objetivos de la norma es precisamente darles una mejor calidad de vida a aquellos que más lo necesitan. Algunos tendrán que pagar los años que le faltan, pero quienes encajan en el perfil, podrán adquirir los años de forma inmediata para poder jubilarse.

Aun cuando obtengan la jubilación por este medio, no quiere decir que recibirán poco. Todos tendrán derecho a la jubilación mínima pautada por el gobierno. Vale mencionar que, este año cerrará con un aumento en las pensiones y jubilaciones que las sitúa en más de $50.000. Además, disfrutarán de otros beneficios como: pago de la obra social y descuento en la cuota mensual de la moratoria previsional.

¿Todos pueden acceder a la moratoria previsional?

No. Se ha informado que la norma puede ser incluso más estricta que la misma ley. Y es que, aunque la idea es brindarles oportunidad a más personas, no quiere decir que se regalará dinero a todo el que lo pida.

Para acceder a la moratoria previsional, no podrás estar cobrando otro tipo de jubilación, sea nacional o provincial. Tampoco puedes ser beneficiario de un plan social o una pensión no contributiva. ¿Qué hacer entonces, para cobrar la jubilación sin aportes? Renunciar a cualquier beneficio que tengas.

Si la persona recibe una pensión por viudez, tiene la oportunidad de recibir la jubilación sin haber completado los aportes. Pero, a diferencia de otros, tendrá que pagar de contado la moratoria. Esto quiere decir que, no tiene beneficio de plan de pagos. Para cualquier duda, contacta a un abogado profesional en moratoria previsional que te brindará asesoría completa al respecto e incluso, podrá ayudarte a recibir este beneficio.

¿Cómo me puedo adherir a moratoria previsional sin aportes?

Para quienes trabajan de forma independiente, no trabajan o bien, si tienen una relación de dependencia con un empleador, pero no tiene los aportes suficientes para adquirir la jubilación, ya hay una solución. Después de cumplir la edad reglamentaria para un pensionado y cumplir con ciertos requisitos socioeconómicos, una persona podrá adherirse a cualquiera de las dos moratorias previsionales de Argentina.

Actualmente hay dos moratorias: la Ley 24.476 y la Ley 26.970. Ambas establecen la posibilidad que un ciudadano sin aportes o que no tenga los 30 años, puedan recibir una jubilación y pensión. De acuerdo a la ley, el solicitante tendrá la responsabilidad de pagar los años a cuotas de 60 mensuales, que serán descontadas de la misma pensión. La diferencia radica en si ese descuento será semestral o trimestral, de acuerdo al índice de movilidad.

El proceso para obtener jubilación sin aportes no está regulado específicamente. Por cuanto, será la oficina del ANSES la que determine como se hace para recibir la jubilación sin aportes. De tal manera que, para evitar dilaciones y obtener el beneficio lo antes posible, lo mejor es que el ciudadano acuda a un profesional legal que lo asesore en este aspecto.

Argentina está en la búsqueda de una solución a la problemática de informalidad. Sin embargo, hay que considerar también los procesos que se requieren para tal fin. Así que, se recomienda estar pendiente de lo que se publica en los medios oficiales del ANSES.