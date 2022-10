¿Vuelve? El “Indio” Godoy confirmó su futuro y dejó fuertes declaraciones

De cara a las elecciones provinciales, que en principio se realizarían el próximo 14 de mayo, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, en CNN Salta, dejó atrás los interrogantes y confirmó que será candidato en 2023.

“Si me preguntabas hace dos años te decía que no, nunca más, pero estamos trabajando mucho, yo soy una persona conocida, tengo esa ventaja, pero tampoco es cierto que te pidan”, comentó en exclusiva con CNN Salta.

En ese marco, dijo que en principio le interesaría volver a la Cámara de Diputados, pero todavía no está definido el rumbo.

Sobre las posibles alianzas, indicó que estuvieron conversando con el partido Felicidad, con el Partido de la Victoria e incluso no descartan la posibilidad de conversar con el gobernador Gustavo Sáenz. “Estamos tratando de ver que nosotros lleguemos organizados, que sea un grupo interesante, si vos no llegas organizado, y no le producís entusiasmo ni temor a la oposición para que van a arreglar con vos”, contó.

“Estamos tratando de armar en otros lados, buscaremos socios políticos”

No fue convocado

Godoy aclaró que no fue invitado al acto del Día de la Lealtad, lo que consideró razonable. “Era un acto exclusivamente del PJ instrumental, mandaron un flyer, pero nada más, yo miro con buenos ojos la posibilidad de que el Partido Justicialista de una buena vez se normalice, llamen a elecciones, dejen de agregar cosas y poder llevar adelante una buena elección”, expresó.

“Hay mucha gente que le interesa decir que son PJ porque creen que perciben más beneficios populares, y son más gorilas que los gorilas propios”

Despegarse de lo nacional

En la Mañana de CNN Salta, también consideró que nadie quiere estar ligado al gobierno nacional para no perder votos. “Si hoy estás lejos del Frente de Todos, obviamente querés hacer las elecciones juntas, si estás cerca del Frente de Todos querés separarte lo más rápido posible de la figura de Alberto Fernández o de quien sea”, contó.

“Ni Bettina ni Abel Cornejo”

Al ser consultado sobre la intendencia, aseguró que un peronista no votaría ni a Bettina Romero ni a Abel Cornejo. “La ciudad está destrozada, Bettina está apurándose en la construcción rápida para que todo el mundo sepa que se están arreglando las calles y que la ciudad va a quedar linda. Y Abel me sorprendió, después de todas sus promesas en seguridad y pero bueno, yo creo que va a haber más candidatos a intendentes”.

“Seguramente hay muchos dirigentes que están mirando la debilidad que tiene Bettina para poder presentarse en la ciudad capital y con muchas posibilidades”

Críticas a Salud y Educación

Godoy consideró que el ministro Esteban está pasando a la categoría que “no le da mucha mirada a la gestión”. “Faltan médicos en Orán” y en otros lugares, en dos años no han sido capaces de establecer un plan para que vengan médicos a Salta ofreciéndoles características especiales sobre todo para el interior”.

“Me parece que hay una mirada rara de parte del ministro de Salud, en su momento a mí me pareció razonable su llegada, ahora me parece que su actuación no es tan buena que digamos”.

También apuntó contra Educación. “Cada vez hay más problemas”, sostuvo.

Transparencia en la minería

Finalmente, pidió claridad y transparencia en la explotación minera. “A mí me parece que el tema del litio debería haber una explicación que la gente sepa que es lo que va a hacer con ese próximo oro que tenemos para las próximas generaciones, que se va invertir y cuánto cuestan”