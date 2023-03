La expareja de Ergün Demir lo denunció por violación y estafa: "Me quería muerta para que no hablara"

Ergün Demir fue denunciado por violación y estafa en 2018 y a cinco años de aquella situación volvió a hablar su ex pareja María De Cicco. “Ese año de convivencia con él empecé a tener hemorragias diarias, a los tres o cuatro meses de convivencia con él, yo perdí totalmente mi identidad, dejé de ser yo, para darme cuenta de esto tuve que recuperar mi salud, la relación con este psicópata me dejó al borde de la muerte”, comenzó diciendo la mujer.

“Yo estuve en coma durante tres meses sin saber qué había sucedido, estos psicópatas destruyen con sonrisas, no hay golpes ni gritos, es una seducción perversa que lleva a paralizarnos, la primer denuncia que le hice fue por estafa, me sentí vaciada, me vendió los muebles y me dejó un embargo con el departamento, él me manipuló a través de la religión, él no profesa su religión sino que abusa a través de ella”, contó De Cicco. en diálogo con Juan Etchegoyen.

Y agregó: “Te roban tu luz y tu identidad, logran desestabilizarte ante a vos como un niño sufrido para lograr tu compasión pero hubo una situación límite en mi casa donde estuve agonizando porque me sentía mal, le pedí que me lleve a mi habitación y me decía que no podía porque entrar a mi habitación era pecado, llegué a la cama como pude, yo no podía hablar y con los ojos trataba de decirle que me socorriera, después de dos horas llamé al SAME y cuando venían los médicos se escondió para que no lo vieran, él me drogaba y me di cuenta porque encontré jeringas en su habitación”.

“Llegó un momento que al estar en coma estaba muerta, fue muy difícil darme cuenta lo que me había sucedido, él me violaba dormida, yo tuve dos intentos de suicidio, me quería arrancar la piel y le decía, mirá en lo que me convertiste”, relató la mujer.

Y cerró con una dura acusación: “Él abusaba de menores, él quería que esté muerta para que no hablara, él me mostraba fotos de una menor y se masturbaba nombrándola, consumía pornografía, es un pedófilo”. /Minutouno