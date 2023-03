Estremecedora denuncia de Sebastián Pollastro, ex GH, por abuso sexual: “¡Me asquean! Dan el papel de padres de...”

En medio del escándalo en Telefe por las denuncias de abuso sexual contra Marcelo Corazza y Jey Mammón, un ex Gran Hermano de la edición 2007 rompió el silencio. Se trata de Sebastián Pollastro, que a través de sus redes sociales emitió un extenso descargo: qué dijo.

La semana se vio convulsionada por dos graves denuncias: la primera contra Marcelo Corazza, productor de Gran Hermano; y la segunda contra Jey Mammón, quien hasta el domingo pasado condujo La Peña de Morfi, por Telefe. En las últimas horas, la palabra de Sebastián Pollastro resonó en las redes y el ex GH apuntó contra otro personaje del canal de las pelotas.

Para coronar una semana de escándalo por la oleada de denuncias contra productores y conductores de Telefe, un ex Gran Hermano reapareció con una bomba bajo la manga. Se trata de Sebastián Pollastro, quien fuera una de las figuras más recordadas de la edición 2007 del reality más famoso del mundo.

“No me sorprende, me duele, me vulnera y remueve muchas cosas! Porque amén de la sorpresa fingida para la cámara de tantos, la realidad es que son muchísimos los casos de quienes sufrimos abusos”, arrancó diciendo el actor y locutor. “Lamentablemente cuando tu primera experiencia sexual es un abuso, de alguna manera se vuelve a repetir (...) es mas fácil mirar para otro lado que hablar de algo tan incomodo, algo que sigue pasando, todos los días”, aseguró.

Y continuó: “¡Yo lo viví de niño! y pude hablarlo 10 años después. Cuando entré a Gran Hermano era menor (tenía 20 años, la edad para mayoría de edad cambió unos años después para la ley), en aquel Gran hermano en una charla con mis compañeros hablé sobre lo que viví a los 8 años”. Asimismo, indicó que al salir del realitu fue “revictimizado por los medios”.

En este sentido precisó: “Adultos hablando de un menor de edad diciendo `se ve que tanto no le molestó que lo abusaran porque se hizo gay´, otro reconocido periodista sentándome en su programa y abordándome con un `¿cómo fue que me penetraron?´, excusándose en el periodismo para revictimizar a un menor, destruyéndolo en vivo por un punto de rating”. Luego, sin dar ningún nombre, apuntó contra un conductor y productor.

“Ni hablar del conductor/productor metiéndose en mi habitación borracho, erecto, tirándose arriba de mi en la cama”, denunció. “Yo era un pibe nuevo en el ambiente, queriendo hacer mi camino, sin herramientas psicológicas, naturalizándolo, creyendo que tal vez había dado una señal confusa. Todo parte de una psiquis de niño abusado y psicopateado”, aseguró.

Hoy, con 36 años, Sebastián Pollastro sostiene que a pesar trabajar en terapia el tema, todavía lo indigna la impunidad con que se manejan en el medio televisivo. “¡Aún me asquean! Verlos al aire dando el papel de padres de familia, de periodistas respetados, de gente graciosa y buena onda”, cerró. /La 100