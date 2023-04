Con una agenda social, Fleming busca dar respuestas a la problemática de adicciones

El candidato a concejal del Movimiento de Integración Social (MIS), Francisco Fleming, dialogó con CNNSalta-94.7 en dónde comentó que en su espacio "tenemos la única agenda social que es la de los vecinos, eso implica tener un compromiso y trabajar como los vecinos".

En el mismo sentido criticó a la clase política, que "son como las golondrinas de verano, aparecen en una época y después no".

Consultado sobre la agenda de trabajo, comenzó detallando que, "me quita el sueño el tema de las adicciones, mi padre que hace poco lo perdí me decía que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Si no tenemos a nuestros niños y niñas ocupados en el deporte, el arte, la música, en un oficio comenzamos a perderlos".

"Hablando de propuestas y en ese compromiso que tenemos es que tengamos Centro de Recuperación, hoy en Salta tenemos solo 9 camas habilitadas. Estoy convencido que para comenzar debemos que tener entre 3500 y 4000 camas. Si no llevamos una política de estado respecto a las adicciones es muy difícil".

Respecto a la urbanización pidió acudir a los PIDUAS "y no desestimarlos", en la misma línea hizo referencia a que "los centros vecinales deberían funcionar mejor" y propuso "crear en cuatro puntos de la Ciudad salas velatorias públicas".

"La gente esta enojada, la plata no alcanza, me parece que ir a votar va a ser muy importante. En el 2019 tuvimos 5 candidatos a gobernador, hoy tenemos 12, la pantalla va a quedar chica. Me parece que las PASO deberían continuar para contrarrestar un poco esto, se necesitan propuestas serias, reales", finalizó.